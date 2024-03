Perussuomalaisten Mäkelä liputtaa neuvottelujen puolesta työmarkkinatilanteen ratkaisemiseksi – yhdellä ehdolla

Jos hallituksen asettamat talous- ja työllisyystavoiteet täyttyvät, perussuomalaisten Jani Mäkelän mukaan on mahdollista neuvotella. Johannes Ijäs Demokraatti

Työmarkkinajumia yritetään selvitellä huomenna siten, että työministeri Arto Satonen (kok.) tapaa niin SAK:n kuin Suomen Yrittäjien edustajiakin erillisissä tapaamisissa.

Pöydällä on vahvasti ainakin paikallisen sopimisen edistäminen, jossa SAK on pyrkinyt omilla kompromissiesityksillään hakemaan ratkaisua.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä kommentoi Satosen huomisia tapaamisia sanomalla, että on aina mahdollisuus, kun ihmiset istuvat pöydän ääreen ja käyvät asioita läpi.

– On aina myönteistä tietenkin, että keskustellaan.

Kysyttäessä onko Mäkelä sitä mieltä, että hallitus voisi tulla paikallisen sopimisen kysymyksissä SAK:ta vastaan, hän toteaa, että hallituksen on lähtökohtaisesti pidettävä talous- ja työllisyystavoitteistaan kiinni.

– Jos talous- ja työllisyystavoiteet täyttyvät, keinoista, joihin niillä päästään, voi aina keskustella, Mäkelä sanoo.

Kommentti on sikäli mielenkiintoinen, että hallituksen työmarkkinauudistusten työllisyysvaikutuksia on kyseenalaistettu voimakkaasti tai niitä ei oikein pystytä laskemaan. Hallituksen esitysluonnoksessa paikalliseen sopimiseen todetaan, että “työllisyysvaikutus voi olla positiivinen, mikäli parantunut tuottavuus johtaa yritysten parempaan kannattavuuteen.”

SAK:LLA on halua neuvotella myös työrauhasta.

Työrauhalainsäädännön Mäkelä muistuttaa olevan jo eduskunnan käsittelyssä. Hän antaa kuitenkin ymmärtää, että valiokunnat voivat käydä läpi mahdollisia muutostarpeita.

– Niistä sitten keskustellaan, jos sellaisia havaitaan. Valiokunnathan kuulevat myöskin tietysti työmarkkinajärjestöjä kuulemisessaan. Paikallinen sopiminen ei ole vielä eduskunnassa, niin siitä on ehkä tavallaan vapautuneempaa keskustella näiden tahojen kesken. Eduskunnan päässä taas sitten se on hallituksen esitys, jota käsitellään.

Paikallisen sopimisen lakimuutokset ovat vasta lausuntokierrokselle, joten hallituksen esitys antaa vielä odottaa itseään.

Mäkelä ei osaa arvioida, mitä tapahtuu Satosen tavattua SAK:n ja SY:n edustajia, käynnistyykö esimerkiksi jonkinlainen neuvotteluprosessi vai jatkuvatko lakot.

– Siihen minulla ei ole vastauksia. Se jää nähtäväksi osapuolten kokoontumisen jälkeen. En lähde spekuloimaan heidän puolestaan.

Työmarkkinatilanne on jo pitkään ollut vakava. SAK:lla on päällä parin viikon lakot.

Kenellä pallo on, kenen tästä pitäisi kantaa vastuuta?

– Itse en nyt lähde osoittelemaan sormella ketään. Tietenkin tosiasia on se, että työmarkkinajärjestöthän lakon ovat julistaneet ja sitä toimeenpanevat, mutta he kertovat, että se johtuu hallituksen toimenpiteistä. Se tavallaan on vähän jaettukin se vastuu.

Mäkelä lisää, ettei voi osoittaa sormella, kenellä yksin on vastuu.

– Varmaan se on kaikkien jollain tavalla tämä tilanne nähtävä ja siihen reagoitava.

Perussuomalaiset liputtavat nyt sitä, että tämä on ratkaistava neuvottelemalla?

– Siis niissä puitteissa, että jos talous- ja työllisyystavoitteet täyttyvät, en nyt näe mitään syytä, miksi ei voisi neuvotella asioista ja yrittää löytää parhaita tapoja ratkaisujen löytymiseen, että ne täyttyvät.