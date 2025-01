Perustatko uuden puolueen? – nyt puhuu Sture Fjäder

Demokraatti uutisoi tänään, että Akavan entinen puheenjohtaja Fjäder on ilmoittanut yhdistysrekisteriin uuden Veropuolue-Skattepartiet -nimisen yhdistyksensä.

Fjäder avaa nyt, mistä hankkeessa on kyse.

Hän sanoo, että tällä hetkellä kyseessä on Veropuolue ry eli se on yhdistys eikä puolue.

Fjäder kertoo, että kaksi muuta, jotka ovat mukana yhdistyksessä, eivät ole aktiivisia politiikassa, mutta he ovat kyllästyneitä Suomen veropolitiikkaan. Fjäder sanoo henkilöiden olevan merkittävissä tehtävissä elinkeinoelämän palveluksessa.

– Me teimme tällaisen yhdistyksen tässä vaiheessa. Yhdistyksen puheenjohtajana tarkoitukseni on, että sen kautta ruvetaan aidosti puhumaan veropolitiikkaa ja järjestämään tilaisuuksia tuloverotuksen kireydestä ja muutoinkin kaikista muista veromuodoista, jotta kansalaisilla olisi oikea tieto, kuinka kireää Suomen verotus on.