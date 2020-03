Perustuslaista oma haasteensa kansanedustajan koronatartunnassa – puhemiesneuvosto pohti viruksen torjuntaa

Eduskunta joutuu kimuranttiin tilanteeseen, jos joku kansanedustajista saa koronavirustartunnan. Kansanedustajaa ei voida noin vain määrätä karanteeniin, sillä perustuslain mukaan kansanedustajaa ei saa estää hoitamasta edustajantointaan.

Demokraatti.fi/STT

Eduskunnan puhemiesneuvosto käsitteli keskiviikkona koronaviruksen torjuntaa.

Puhemies Matti Vanhanen (kesk.) myönsi tiedotustilaisuudessaan, että koronavirus on perustuslain näkökulmasta hankala asia.

Puhemiesneuvosto linjasi keskiviikkona, että koronavirustartunnan saaneen kansanedustajan tulee pysyä karanteenissa ”omalla päätöksellään”.

Normaalisti sairastumistapauksissa kansanedustajat harkitsevat itse, tulevatko he sairauslomalta valiokuntien ratkaiseviin käsittelyihin ja täysistuntojen äänestyksiin, mutta koronavirus on eri juttu.

– Mikäli näitä karanteenitilanteita tulee, sitten harkitsemme tilannetta. Se saattaa merkitä ehkä äänestysten myöhentämistä tai muita toimia, Vanhanen sanoi.

– Lähtökohta on, että edustajalla on aina oikeus osallistua päätöksentekoon. Hän on saanut valtakirjan kansalaisilta.

Äänestysten lykkääminen on Vanhasen mukaan ”ensisijainen ratkaisukeino” karanteenitilanteissa.

– Tämän pitemmälle emme ole tätä lähteneet arvioimaan. Pidemmälle menevä arviointi edellyttäisi varmasti perustuslakiasiantuntijoiden kuulemista.

Vanhasen mukaan eduskunnassa ei olla ryhtymässä Euroopan parlamentin kaltaisiin rajoitustoimiin koronaviruksen takia. Euroopan parlamentissa on kielletty vierailut ja peruttu tapahtumat seuraavan kolmen viikon aikana.

Vanhasen mukaan eduskunta halutaan pitää ”avoimena kansanvallan foorumina”.

STT–Tuomas Savonen