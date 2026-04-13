Peter Magyar: ”Vapautimme Unkarin”

Unkarissa pääoppositiopuolue Tiszan johtaja Peter Magyar sanoo, että puolueen vaalivoitto on vapauttanut Unkarin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Magyar puhui pääkaupunki Budapestissä sunnuntain parlamenttivaalien jälkeen ja juhli ”historiallista hallitusmandaattia”. Magyar sanoi kannattajilleen, että he kaatoivat yhdessä pääministeri Viktor Orbanin hallinnon.

- Me teimme sen. Yhdessä kaadoimme Orbanin hallinnon, Magyar sanoi.

- Vapautimme Unkarin, otimme kotimaamme takaisin.

Kun lähes kaikki äänet oli laskettu, Tisza oli vaaliviranomaisten mukaan saamassa 138 paikkaa, kun taas Orbanin Fidesz-puolueen ja sen apupuolueen yhteinen paikkamäärä oli 55 paikkaa.

Maata 16 vuotta hallinnut Orban tunnusti vaalitappion, kun runsaat puolet äänistä oli laskettu, ja onnitteli Tiszaa vaalivoitosta.

- Vaalitulokset, vaikkakaan ne eivät ole vielä lopullisia, ovat selvät ja ymmärrettävät. Meille ne ovat tuskallisia mutta yksiselitteisiä, Orban sanoi.

- Meille ei ole uskottu vastuuta ja mahdollisuutta hallita. Onnittelen voittanutta puoluetta, pääministeri jatkoi.

LUKUISAT Euroopan johtajat ovat tuoreeltaan onnitelleet Magyaria vaalivoitosta.

Presidentti Alexander Stubb ja pääministeri Petteri Orpo (kok.) välittivät onnittelunsa viestipalvelu X:ssä.

- Tämä on erittäin tärkeä tulos paitsi Unkarille myös Euroopalle ja kaikille liberaaliin demokratiaan uskoville, Stubb kirjoitti.

Britannian pääministeri Keir Starmerin mukaan kyseessä on historiallinen hetki ei vain Unkarille, vaan koko eurooppalaiselle demokratialle. Myös Espanjan pääministeri Pedro Sanchez sanoi, että Eurooppa ja eurooppalaiset arvot voittivat.

Italian pääministeri Giorgia Meloni onnitteli Magyaria selvästä vaalivoitosta ja kiitti ”ystäväänsä” Viktor Orbania ”intensiivisestä yhteistyöstä vuosien varrella”.

Orbanilla on tunnetusti läheiset välit Venäjän presidentti Vladimir Putiniin. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi sunnuntaina olevansa valmis yhteistyöhön Unkarin uuden johdon kanssa.

- Olemme valmiita tapaamisiin ja rakentavaan yhteistyöhön molempien maiden hyväksi sekä rauhan, turvallisuuden ja vakauden edistämiseksi Euroopassa, Zelenskyi sanoi.

Puolan pääministeri Donald Tusk viittasi onnitteluviestissään Orbanin Venäjä-yhteyksiin.

- Takaisin yhdessä! Loistava voitto, rakkaat ystävät! Venäläiset, menkää kotiin! Tusk kirjoitti.

Aiemmin Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Saksan liittokansleri Friedrich Merz onnittelivat vaalivoitosta. Macronin mukaan voitto osoittaa, että unkarilaiset haluavat pitää kiinni eurooppalaisista arvoista. Myös EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi, että Unkari on valinnut Euroopan.

- Euroopan sydän sykkii vahvemmin tänä iltana Unkarissa, von der Leyen kirjoitti viestipalvelu X:ssä sunnuntai-iltana.