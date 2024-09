Peter Nygårdille 11 vuoden vankeustuomio Kanadassa

Suomalaissyntyinen liikemies ja muotisuunnittelija Peter Nygård on tuomittu 11 vuoden vankeusrangaistukseen Kanadassa, kertoo kanadalaismedia Toronto Star. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Nygårdin vankeusrangaistusta on jäljellä hieman alle seitsemän vuotta, sillä rangaistuksesta on vähennetty aika, jonka Nygård on ollut oikeusprosessin aikana vangittuna.

Valamiehistö totesi Nygårdin syylliseksi neljään seksuaalirikokseen jo viime vuoden marraskuussa. Hän sai vapauttavan päätöksen yhdestä seksuaalirikossyytteestä ja vapaudenriistosyytteestä. 83-vuotias Nygård oli kiistänyt kaikki syytteet.