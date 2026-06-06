Petteri Orpo: Suomalaisille pitää suoda henkilökohtainen konkurssi

Kokoomus lupaa jatkaa työn verotuksen keventämistä kaikissa tuloluokissa, jos puolue on seuraavassa hallituksessa. Uutta alkua varten ihmisille pitää myös mahdollistaa henkilökohtainen konkurssi, puheenjohtaja Petteri Orpo sanoo. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kaikkea tätä linjasi lauantaina jatkokaudelle kukitettu puheenjohtaja Orpo puheessaan puoluekokousväelle.

Orpon mukaan kokoomus aikoo myös muun muassa luopua perintö- ja lahjaverosta. Lisäksi se tarjoaisi jokaiselle suomalaiselle henkilökohtaisen y-tunnuksen eli yritys- ja yhteisötunnuksen automaattisesti.

- Ja jos yrittäjä epäonnistuu, hänelle pitää antaa mahdollisuus uuteen alkuun. Siksi mahdollistamme henkilökohtaisen konkurssin, Orpo lupaili.

Nyt alkanut puheenjohtajuuskausi on Orpon kuudes. Hän on johtanut puoluetta vuodesta 2016.

PÄÄMINISTERIPUOLUE haluaa myös vakinaistaa kritisoidun yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilun.

Yli 65-vuotiaat ovat viime syyskuusta lähtien voineet päästä valinnanvapauskokeilun kautta yksityislääkärille julkisen terveydenhuollon hinnalla. Kelan mukaan kokeilua ovat sen ensimmäisinä kuukausina hyödyntäneet eniten hyvätuloiset ja kaupunkilaiset.

Rahat on Orpon mukaan käytettävä hoitoon pääsyyn ja vaikuttavaan hoitoon.

- Meidän on uskallettava luopua sellaisesta tekemisestä, joka ei auta ihmistä, ja tehostettava toimintaa tekoälyn avulla.

Orpo sanoi kokoomuksen haluavan Suomesta todellisen pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan, jota se ei hänen mukaansa vielä ole.

KOKOOMUKSESSA on tänä keväänä puhuttu puolueen naisäänestäjien kadosta, mutta puheenjohtaja ei ottanut asiaan kantaa.

Hän kertoi kuitenkin keskustelleensa keväällä ulkomaalaistaustaisten nuorten naisten kanssa, joilla oli halu opiskella ja päästä tekemään koulutusta vastaavaa työtä, mutta haaveita oli latistettu, jopa estetty.

Tähän tasa-arvo-ongelmaan ei Orpon mukaan edelleenkään kiinnitetä tarpeeksi huomiota.

- Me emme saa antaa asenteiden tai kulttuurin tulla nuorten haaveiden tielle.

Tämä työntekijänaisten puolustaminen kirvoitti heti kommentteja oppositiosta.

Muun muassa demareiden Tytti Tuppurainen huomautti, että hallitus on määräaikaisia työsuhteita helpottaessaan heikentänyt juuri puheenjohtajan kuvaamien nuorten naisten asemaa työmarkkinoilla.

– Naisten oikeudet ja työntekijän asema ovat kokoomukselle kauppatavaraa sen pyrkimyksessä jatkaa yhteistyötä laitaoikeiston kanssa, Tuppurainen ryöpytti tiedotteessaan.

Myös kansanedustaja Pinja Perholehto (sd) muistutti tiedotteessaan, ettei kokoomuksen track record naisten elämänlaadun parantamisessa ole ollut tällä hallituskaudella erityisen hyvä.

– Naiset ovat sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden suurimpia käyttäjiä että niiden suurin työntekijäryhmä. Siksikin juuri he kokevat ja näkevät ensimmäisinä, mitä tapahtuu, kun palveluista leikataan, asiakasmaksuja kasvatetaan ja hoitojonot kasvavat, Perholehto sanoo.

KONKREETTISIA leikkauslistoja Orpo ei lauantain puheessaan esitellyt, niiden aika on syksyllä.

Noin 10 miljardin euron sopeutustoimet pystytään hänen mukaansa tekemään ensi vaalikaudella puolustusmenojen kasvusta huolimatta.