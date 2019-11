Petteri Orpo syyskuussa: Aktiivimallin leikkuri säilytettävä – Kai Mykkänen nyt: ”Kokoomukselle käy aktiivimallin korvaaminen paremmilla tavoilla”

Eduskunnassa käsiteltiin tänään hallituksen esitystä aktiivimallin leikkurin poistamiseksi. Edes kokoomus ei enää tue leikkuria, salikeskustelussa paljastui.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo antoi tukensa aktiivimallin leikkurille vielä syyskuun lopulla.

Demokraatti tavoitti eduskunnassa kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Kai Mykkäsen.

Onko kokoomus nyt sillä linjalla, että leikkuri oli väärä valinta ja että se joutaakin mennä?

– Me olemme valmiita korvamaan sen tehokkaammilla työllisyystoimilla, joita hallitus ei ole nyt budjetin yhteydessä esittänyt. Me tulemme niitä omassa esityksessämme ensi viikolla esittämään, Mykkänen vastaa.

Mykkäsen mukaan aivan hiljattain julkaistun seurantatutkimuksen perusteella aktiivimalli on vaikuttanut työttömien käyttäytymiseen.

– On hakeuduttu työllisyyskoulutuksiin ja palveluihin aiempaa aktiivisemmin. Mutta onko se ollut juuri nyt oikea tapa tämä leikkuri, koska niin moni ei ole sitä täyttänyt, niin on selvää, että sitä pitää parantaa ja muuttaa. Nyt hallitus on sitten päätynyt siihen, että se poistaa tämän kokonaan. Se on luvannut korvata sen uusilla toimilla, mutta niitä uusia toimia ei näy.

Mykkänen viittaa työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemaan selvitykseen, jonka mukaan aktiivimallin työllisyysvaikutukset jäivät epäselviksi. Kelan etuuksia saaneiden työllistyminen ei lisääntynyt aktiivimallin käyttöönoton jälkeen. Ansiosidonnaista päivärahaa saaneiden työttömien työllistyminen lisääntyi, mutta työllisyysvaikutuksia on vaikea erottaa hyvän suhdannetilanteen vaikutuksista.

Mutta kannatatteko te nyt sitä, että se leikkuri poistuu kokonaan huolimatta niistä uusista toimista?

– Me emme voi tässä ottaa hallitukselta sitä vastuuta, mikä on suunta. Aktiivimallin merkitystä on liioiteltu monasti myös työllisyystoimena. Se on yksi työllisyystoimi muiden joukossa, joilla on tietty laskennallinen työllisyysvaikutus ja se on palveluihin menoa lisännyt.

Tuore hiljattain julkaistu selvitys ei kuitenkaan pystynyt osoittamaan, että aktiivimalli olisi lisännyt työllisyyttä.

– No palveluihin meneminen pystyttiin osoittamaan, että se on lisääntynyt ja ansiosidonnaiselta työllistyminen on lisääntynyt ainakin samassa ajanjaksossa niin, että korrelaatio olisi looginen, Mykkänen sanoo.

Mykkäsen mukaan siis, kunhan hallitus tekee isoja tuntuvia työllisyystoimia, voidaan myös tehdä korvaavia toimia aktiivimallille.

– Hallitus alun perin lupasi, että aktiivimalli poistetaan, kun on korvaavat toimet päätetty. Nyt kuitenkin sitten ikään kuin haettiin tekosyy sille, ettei tarvitse päättää, kun tutkijaryhmän tulos ei ollut työllistymisvaikutuksen osalta vedenpitävä, mikä nyt ei ole kovin yllättävä. Me emme ripustaudu tähän yhteen malliin, jota on järkevää koko ajan kehittää ja muuttaa tutkimustiedon perusteella. Oleellista on se, että tarvitaan jotain muita (työllisyys)toimia.

Kun Mykkäseltä vielä tarkentaa, onko oikein sanoa, että kokoomus ei kannata aktiivimallin leikkuria, hän vastaa seuraavasti:

– Kokoomukselle käy aktiivimallin korvaaminen paremmilla tavoilla.

Siinä mielessä te olette muuttaneet kantaa toisin kuin esimerkiksi Orpo sanoi noin kuukausi (sanoi 20.9.) sitten, että aktiivimallin leikkuri pitäisi säilyttää?

– Siis me olemme sanoneet, että meille käy että se korvataan paremmilla tavoilla, mutta tietysti myös silloin kun korvataan, pitäisi olla päätökset (työllisyystoimista). Meidän omassa budjetissa ne tulevat olemaan.