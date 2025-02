Petteri Orpo: Uudella kaapelirikolla ei vaikutusta Suomen tietoliikenneyhteyksiin

Pääministeri Petteri Orpo (kok) sanoo suhtautuvansa Itämeren uuteen kaapelirikkoon rauhallisesti, ja pitävänsä hyvänä sitä etteivät suomalaisten datayhteydet Keski-Eurooppaan ole nyt katkenneet. Demokraatti Demokraatti

– Viranomaisetkin ovat olleet rauhallisempia kuin edellisissä tapauksissa, Orpo kiitteli medialle perjantaina eduskunnassa.

Suomesta Saksaan ylettyvä, valtionyhtiö Cinian tietoliikennekaapeli C Lion1 on vaurioitunut jossain vaiheessa tällä viikolla Gotlannin edustalla. Ruotsin poliisi kertoo tutkivansa tapahtumaa sabotaasina, ja Ciniakin on tehnyt tutkintapyynnön Keskusrikospoliisille.

Cinian kuvaa vauriota ”nirhautumaksi”, ja korostaa että tietoliikenne toimii 1200 kilometrin mittaisessa kaapelissa yhä.

VIELÄ EI TIEDETÄ, mikä kaapelia on rikkonut ja miten.

Viimeksi Eagle S -öljytankkeri katkaisi saman kaapelin jouluna Suomen edustalla ilmeisesti ankkuriaan laahaamalla. Syksyllä sitä vaurioitti kiinalainen rahtialus.

Nyt vastaavista laivojen oudoista liikkeistä ei ole tietoa. Lisää aiheesta SVT: Suomesta Saksaan kulkeva merikaapeli rikkoutunut Gotlannin lähistöllä

Orpo ei halua tässä vaiheessa nimetä teolle epäiltyjä, mutta moittii silti itänaapurin meriliikenteen vaikutuksia alueella.

– Se mistä pitää olla olla huolissaan, on Venäjän organisoima varjolaivasto joka on selvästi lisännyt aiheuttanut turvattomuutta Itämerellä. Siihen pitää pystyä puuttumaan nykyistä paremmin, pääministeri sanoo.

– Luotan viranomaisten ammattitaitoon – katsotaan mitä siellä on takana, Orpo sanoo.