Pikkuleijonat päihitti Venäjän avausottelussa – Ruotsi koki järisyttävän rökäletappion

Suomen alle 18-vuotiaiden miesten jääkiekkomaajoukkue nousi voittolaukauskisassa 4–3-voittoon Venäjästä Yhdysvaltain MM-turnauksen avausottelussa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

B-lohkossa kohdanneista joukkueista Venäjä oli ennen kolmatta erää 3–1-johdossa, mutta Suomi nousi tasoihin erän lopulla.

Suomalaiset hakivat maaleja tosissaan, sillä Venäjän vahtia Sergei Ivanovia kohti lauottiin peräti 56 kertaa. Suomen maalilla Aku Koskenvuo torjui 25 laukausta 28:sta.

Hyökkääjä Oliver Kapanen loukkaantui kolmannen erän lopulla sen verran vakavan oloisesti, että hänet kannettiin pois kaukalosta paareilla. Kapanen kaatui jäällä ja liukui pää edellä laitaa vasten.

Joukkueen valmentajan Petri Karjalaisen mukaan Kapanen on kuitenkin kunnossa.

– Lääkärimme mukaan kaikki on ok. Hänen (Kapasen) niskansa aristaa ja hänellä on päänsärkyä, mutta ei sen suurempaa riskiä, Karjalainen sanoi turnauksen nettisivujen mukaan.

– Tämä oli tosi suuri helpotus pelaajillemme. Tapauksen jälkeen saimme keskitettyä fokuksen takaisin peliin. Samaan aikaan kyse on kuitenkin joukkueen jäsenestä, ystävästä, Karjalainen jatkoi.

Suomi kohtaa MM-turnauksessa keskiviikkona Tshekin. Suomi pelaa alkulohkonsa Texasin Friscossa.

”Tässä oli miehet ja poikaset vastakkain.”

Kanada järjesti Ruotsille historiallisen löylytyksen jääkiekon alle 18-vuotiaiden poikien MM-kisoissa Texasin Friscossa. Kanada ruhjoi neljä maalia Ruotsin verkkoon ottelun ensi erässä ja jatkoi samaa tahtia pelin loppuun. Tuloksena oli 12–1-voitto mestaruutta puolustavasta Ruotsista.

Shane Wright teki ottelussa Kanadalle kolme maalia. Puolustaja Brandt Clarke teki kaksi maalia ja syötti toiset kaksi. Puolustaja Simon Forsmark viimeisteli Ruotsin ainoan maalin ottelun kolmannessa erässä.

– Tässä oli miehet ja poikaset vastakkain, Ruotsin päävalmentaja Anders Eriksen tiivisti tylyn tappion Kansainvälisen jääkiekkoliiton nettisivuilla.

– Meille tuli ensimmäisessä erässä liikaa kiekonmenetyksiä ja siitä meidän täytyy nyt ottaa opiksi.

Ruotsin 18-vuotiaiden kiekkohistorian tähän saakka pahin tappio oli Kanadan ottama 8–1-voitto vuoden 2003 MM-turnauksessa.

Ruotsi voitti alle 18-vuotiaiden MM-turnauksen keväällä 2019. Viime vuoden turnaus peruttiin koronapandemian takia.