Pirkanmaan Demarinaiset haastavat rasististen rakenteiden ja asenteiden purkutalkoisiin – myös vanhusten suojelu koronavirukselta puhutti

Pirkanmaan Demarinaiset odottavat uusia toimintamalleja vanhusten suojelemiseksi koronavirukselta sekä vaativat toimia rasististen rakenteiden ja asenteiden poistamiseen yhteiskunnassa. Pirkanmaan Demarinaiset linjaavat näin heinäkuisen piirikokouksensa kannanotossa.

Demarinaisten piirikokous muistuttaa, että ”tutkimusten ja kokemusten mukaan Suomessa on merkittävän paljon rasistisia toimintatapoja, joista on päästävä eroon”. Pirkanmaan Demarinaiset vaativatkin, että Suomessa olevien rasististen rakenteiden ja asenteiden poistamiseen ryhdytään yhteiskunnan kaikilla tasoilla ja kaikissa palveluissa.

”Haastamme talkoisiin mukaan myös elinkeinoelämän. Sillä on selvää, että työpaikoille tarvitaan yhä enemmän työvoimaa myös Suomen ulkopuolelta. Yhtä selvää on, että jo nyt Suomessa asuu sukupolvia, joiden etninen tausta ei ole suomalainen, mutta he ovat suomalaisia ja Suomessa syntyneitä. Heillä tulee olla yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet kuin muillakin suomalaisilla on”, kannanotossa todetaan.

Pirkanmaan Demarinaiset muistuttavat, että emme itse aina tunnista, missä rasismia ilmenee. Kannanotossa listataan tukku kysymyksiä pohdittavaksi:

”Kohtelemmeko ja opetammeko koulussa ja päiväkodeissa lapsia ja nuoria samalla tavalla kuin muita, jos heidän ihon värinsä poikkeaa valtaväestön ihon väristä? Kun romanipukuun sonnustautunut henkilö kävelee vastaan, ajattelemmeko hänestä samoin kuin kenestä tahansa muusta suomalaisesta? Jos työpaikkaa hakee sukunimeltään joukosta erottuva henkilö, palkkaammeko hänet pätevyytensä vuoksi parhaana vai emmekö kutsu häntä edes työhaastatteluun nimensä vuoksi?”

”Tutkimukset paljastavat vastauksen edellä oleviin kysymyksiin. Vastaukset kertovat omista asenteistamme, joissa on selvästi parantamisen varaa. Vastauksista ilmenee esimerkiksi suomalaisen sukunimen tärkeyden korostuminen työpaikan hakemisessa. Venäläisen mennessä naimisiin suomalaisen kanssa yhteiseksi sukunimeksi kannattaa ottaa suomalainen nimi, jotta työnhaku onnistuisi ja pääsisi edes työhaastatteluun”, kannanotossa kuvaillaan.

”Nyt meillä on kokemusta ja tietoa”

Demarinaiset katsoo, että toimet vanhusten ja ikäihmisten suojelemiseksi koronavirukselta olivat keväällä järeitä, koska koronavirusta ei vielä aluksi tunnettu yhtä hyvin kuin nyt.

”Suomen ja Ruotsin ratkaisut olivat erilaiset ja tulokset puhuvat puolestaan. Tästä huolimatta tarvitaan parempia ratkaisuja kuin oli käytössä. Nyt meillä on kokemusta ja tietoa, johon perustuen voidaan toteuttaa uusia ja täsmennettyjä ratkaisuja sen mukaan, missä virusta ilmenee.”

Kannanotossa muistutetaan, että ikäihmisten fyysinen toimintakyky heikkenee, mikäli kunnon ylläpitämiseen ei ole mahdollisuuksia. Samoin heikkenee henkinen toimintakyky, kuten muisti, jos ei ole keskusteluyhteyksiä. Menetetyn toimintakyvyn palauttaminen liikkumattomuutta edeltävälle tasolle voi kestää Pirkanmaan Demarinaisten mukaan kuukausia, eikä se välttämättä kaikilta edes onnistu.

”Ikäihmisen ja vanhuksen suojeleminen virustartunnalta tulee toteuttaa siten, että toimintakyvyn ylläpitäminen on mahdollista eikä hoidon ja hoivan tarve ei kasva karanteenissa oloaikana. Saattohoidossa olevia ei saa eristää läheisistään, vaan tapaamiset tulee toteuttaa kaikissa olosuhteissa. Hoito- ja hoivakodeissa on tarpeen laatia sosiaalisten kohtaamisten suunnitelma turvallisia tapaamisia varten.”

Sandran pysti jatkaa kiertämistä

Ajankohtaisista aiheista keskustelun lisäksi kokouksessa luovutettiin kiertävä Sandran pysti Pirkko Tienarille. Hän sai pystin ja kunniakirjan tunnustuksena pitkäaikaisesta toiminnastaan sosialidemokraattisessa naisliikkeessä ja pyyteettömästä kansalaisjärjestötyöstään.

”Lukuisat ovat ne kahvitukset, arpajaiset ja myyjäiset, joissa olet ollut mukana iloisella työotteella. Työpanokseksi on ollut erittäin merkittävä kaikessa, mihin olet ryhtynyt”, Tienarin saamassa kunniakirjassa kuvataan.