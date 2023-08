Pitääkö RKP:n äänestää Purran ja Rydmanin luottamuksen puolesta? – nyt tuli Petteri Orpon vastaus

Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo sanoi tänään kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksen mediatilaisuudessa hallituksen edenneen suunnitelman mukaan kriisistä ulospäin. Johannes Ijäs Demokraatti

Kriisillä Orpo viittaa rasismikeskusteluun.

– Ihan selvää on se, että se oli todella kuoppaista varsinkin heinäkuun alkupuoliskolla.

Hallitus valmistautuu antamaan eduskunnalle tiedonannon yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Orpon mukaan siitä neuvotteleminen on lähentänyt hallituspuolueita ja lisännyt luottamusta. Hän sanoo olevansa luottavainen mutta töitä on vielä tehtävä.

– Vielä tässä on tietenkin matkaa jäljellä ja töitä jatketaan. En pidä mitään itsestään selvänä mutta lähennytty on.

Orpon mukaan on välttämätöntä, että kaikki osapuolet saadaan mukaan rasisminvastaiseen työhön.

– Toivottavasti tämä tiedonanto ja se keskustelu, mikä siitä käydään, yhdistää koko Suomen eduskunnan tähän keskusteluun, yhdistää hallituksen ja myöskin kaikki toimijat ja suomalaiset.

RKP:LLÄ on eduskuntaryhmän kesäkokous ensi viikolla.

Media kysyi Orpolta, onko hänellä tietoa, tukeeko RKP hallitusta. Orpo totesi, että RKP pitää nyt kokouksensa ja hän toivoo ja uskoo, että he tekevät viisaita ratkaisuja.

Jatkokysymys koski sitä, onko itsestään selvää, että RKP:n kansanedustajien tulee äänestää hallituksen luottamuksen puolesta ja hallituksen yksittäisten ministereiden luottamuksen puolesta syyskuun alussa tai muutoin hallitus hajoaa.

– Kai se on selvää, että tiedonantoprosessi on tehty siksi, että halutaan hallituksen sisäisesti vahvistaa luottamus, saada hallituksen sisäisesti myöskin niin selkeät säännöt yhdenvertaisuuteen, syrjimättömyyteen ja rasisminvastaiseen työhön, että kaikki hallituspuolueet ja niiden edustajat voivat sen jälkeen äänestää hallituksen ja sen ministereiden luottamuksen puolesta. Prosessi on kesken.

Kysyttäessä vielä, pitääkö RKP:n ryhmän olla myös valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) ja elinkeinoministeri Wille Rydmanin (ps.) takana mahdollisessa luottamusäänestyksessä, Orpo sanoi medialle ajattelunsa lähtevän siitä, että hallituspuolueet äänestävät kaikissa äänestyksissä hallituksen luottamuksen ja jatkon puolesta.

– Tämä koskee hallitusta kokonaisuutena ja myös ministereitä.

ORPO kertoi keskustelleensa muun muassa ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) kanssa Suomen rasismikeskustelusta ja vaikuttaako se Suomen maineeseen maailmalla. Orpon mukaan molempien tilannekuva on se, että samanlaista keskustelua kuin Suomessa käydään liki kaikissa läntisissä maissa.

Suomen tilanteesta ollaan Orpon mukaan maailmalla kiinnostuneita siitä näkökulmasta, millainen sisäpoliittinen asetelma maassamme ja yhteiskunnassa on.

– Tämä on valitettavan tuttu ilmiö niin monessa maassa, että se mainehaitta suhteessa muihin ei toistaiseksi ole merkittävä.

Orpon sanoi olevan tärkeää, että hallituksen tiedonannon viesti on vahva ja selvä:

– Suomi ei muutu. Suomi ei hyväksy rasismia. Suomi ei hyväksy syrjintää. Suomi pysyy avoimena, kansainvälisenä, ulospäin suuntautuneena maana, johon ihmiset ovat tervetulleita työskentelemään. Ja ne ihmiset, jotka asuvat, työskentelevät ja elävät Suomessa, ovat jostain muualta tai muuta syntyperää, ovat osa Suomea, suomalaisia.

Orpo sanoi, että viestit siitä, että Suomessa kunnioitetaan länsimaisen liberaalin demokratian arvoja, ihmisoikeuksia, sananvapautta, lehdistönvapautta ja oikeusvaltiota, pitää viestiä tiedonannon yhteydessä selkeästi suomalaisille ja maailmalle.

PERUSSUOMALAISTEN eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä on sanonut Ilta-Sanomille, että budjettiriihessä saattaa olla tarvetta ”kohtuullistaa” joitain hallitusneuvotteluissa sovittuja säästöjä.

– Saattaa löytyä yhteisymmärrys, että säästötoimia voidaan kohtuullistaa, jos on ilmennyt, että eri säästöjen yhteisvaikutukset eivät olisi välttämättä kohtuullisia, Mäkelä sanoi.

Orpolta kysyttiin mediatilaisuudessa, voidaanko joitakin sosiaaliturvaleikkauksia ja niiden mahdollisia yhteisvaikutuksia kohtuullistaa.

– Kuten olen jo kesällä eduskunnassa todennut, me teemme kaikista reformeista ja säästölaeista kokonaisvaikutusarviot. Niiden perusteella, jos tarve vaatii, voidaan tehdä joitakin muutoksia. Niinhän se menee aina normaalissa lainsäädäntöprosessissa. Ei voi etukäteen tietää kaikkea, millaisia kokonaisvaikutuksia tulee, Orpo vastasi.

– Me teemme huolellisen lainvalmistelun, kuulemme asiantuntijoita ja teemme vaikutusarvioita. Niiden pohjalta sitten laaditaan ne lopulliset esitykset. Oletan Mäkelän viittaavan tähän.

ORPO tapaa tänään Ruotsissa pääministeri Ulf Kristerssonia. Hän uskoo, että he käyvät läpi Ukrainan tilannetta ja tukemista sekä yleistä turvallisuustilannetta eli muun muassa Venäjän käyttäytymistä Suomea ja Ruotsia kohtaan. Ruotsin Nato-jäsenyys on Orpon mukaan myös agendalla.

Venäjän koventuneesta puheesta Suomea kohtaan Orpo ei ole yllättynyt.

– Mitään akuuttia aihetta juuri nyt ja tässä ei ole pelkoon suomalaisilla mutta meidän täytyy varautua, olla valmiina ja vahvistaa Suomea ja itseämme erilaisiin haitantekoihin, mitä voi olla odotettavissa.