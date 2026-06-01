Pitkä työmatka, liikaa vaatimuksia – näin nuoret selittävät kesätöiden välttelyään

Uuden kyselyn mukaan monet nuoret pitävät kesätyön saamista nykyään liian vaikeana, ja jättävät jopa hakematta kiinnostaviinkin tehtäviin eri syistä. Työhaluja kuitenkin olisi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Suomalaisnuorten motivaatio kesätöihin on vahva. Monet jättävät kuitenkin jo alkuvaiheessa hakematta työtä esimerkiksi epäselvien työtehtävien tai puuttuvan palkkatiedon takia, käy ilmi Suomalainen työ -yhdistyksen teettämästä tutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan lähes kaksi viidestä kyselyyn vastanneesta nuoresta oli jättänyt hakematta kiinnostavaa kesätyöpaikkaa, koska koki, ettei oma osaaminen tai työkokemus riitä tehtävään.

Työaikojen joustavuus oli nuorille vähemmän tärkeä houkutin.

Monilla kyselyyn vastanneilla nuorilla kesätyön hakupäätökseen vaikutti myös pitkä tai hankala työmatka. Noin kolmannes kertoi jättäneensä hakematta työpaikkaa sen takia.

- Työpaikkailmoitus toimii nuorille ensimmäisenä ja usein ratkaisevana signaalina siitä, millaisiin odotuksiin hakijan oletetaan vastaavan. Jos tehtäväkuva tai vaatimukset jäävät epäselviksi, monet nuoret tulkitsevat sen helposti niin, ettei paikka ole heitä varten, ja jättäytyvät pois jo ennen hakuvaihetta, sanoo tutkimuspäällikkö Jokke Eljala tiedotteessa.

Kyselyyn vastanneista vanhimmat eli 25-26-vuotiaat nuoret suhtautuivat muita kriittisemmin epäselviin työpaikkailmoituksiin ja pitkiin vaatimuslistoihin.

MOTIVAATIO töihin tulee vastaajien mielestä etenkin reilusta kohtelusta ja selkeydestä.

Tärkeänä pidetään muun muassa tasavertaista kohtelua, perehdytystä ja hyvää työporukkaa.

Sen sijaan työaikojen joustavuus oli nuorille vähemmän tärkeä houkutin, eivätkä kesän jälkeiset jatkopestien mahdollisuudet olleet ratkaisevia.

- Kesätyö nähdään ennen kaikkea oppimisen ja työelämään kiinnittymisen paikkana, ei niinkään täydellisenä osumana omaan koulutusalaan. Tämän vuoksi selkeä perehdytys, arjen tuki ja kokemus siitä, että työpaikalla saa kysyä ja kehittyä, korostuvat nuorille keskeisinä motivaatiotekijöinä, Eljala sanoo.

VALTAOSA kyselyyn vastanneista uskoo kesätyön löytyvän parhaiten tuttujen ja verkostojen kautta.

Lähes kaikki nuoret olivat sitä mieltä, että kesätyön saaminen on nykyään liian vaikeaa.

Internetpaneelissa toteutettuun kyselyyn vastasi toukokuun alkupuoliskolla runsaat tuhat 16-26-vuotiasta nuorta.