Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Työmarkkinat

1.6.2026 05:31 ・ Päivitetty: 1.6.2026 05:39

Pitkä työmatka, liikaa vaatimuksia – näin nuoret selittävät kesätöiden välttelyään

Demokraatti / arkistokuvaa
Perinteisiä nuorten kesätöiksi miellettyjä tehtäviä ei ole enää niin paljon kuin ennen, ja hakijoina on muitakin kuin koululaisia.

Uuden kyselyn mukaan monet nuoret pitävät kesätyön saamista nykyään liian vaikeana, ja jättävät jopa hakematta kiinnostaviinkin tehtäviin eri syistä. Työhaluja kuitenkin olisi.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Suomalaisnuorten motivaatio kesätöihin on vahva. Monet jättävät kuitenkin jo alkuvaiheessa hakematta työtä esimerkiksi epäselvien työtehtävien tai puuttuvan palkkatiedon takia, käy ilmi Suomalainen työ -yhdistyksen teettämästä tutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan lähes kaksi viidestä kyselyyn vastanneesta nuoresta oli jättänyt hakematta kiinnostavaa kesätyöpaikkaa, koska koki, ettei oma osaaminen tai työkokemus riitä tehtävään.

Työaikojen joustavuus oli nuorille vähemmän tärkeä houkutin.

Monilla kyselyyn vastanneilla nuorilla kesätyön hakupäätökseen vaikutti myös pitkä tai hankala työmatka. Noin kolmannes kertoi jättäneensä hakematta työpaikkaa sen takia.

- Työpaikkailmoitus toimii nuorille ensimmäisenä ja usein ratkaisevana signaalina siitä, millaisiin odotuksiin hakijan oletetaan vastaavan. Jos tehtäväkuva tai vaatimukset jäävät epäselviksi, monet nuoret tulkitsevat sen helposti niin, ettei paikka ole heitä varten, ja jättäytyvät pois jo ennen hakuvaihetta, sanoo tutkimuspäällikkö Jokke Eljala tiedotteessa.

Kyselyyn vastanneista vanhimmat eli 25-26-vuotiaat nuoret suhtautuivat muita kriittisemmin epäselviin työpaikkailmoituksiin ja pitkiin vaatimuslistoihin.

MOTIVAATIO töihin tulee vastaajien mielestä etenkin reilusta kohtelusta ja selkeydestä.

Tärkeänä pidetään muun muassa tasavertaista kohtelua, perehdytystä ja hyvää työporukkaa.

Sen sijaan työaikojen joustavuus oli nuorille vähemmän tärkeä houkutin, eivätkä kesän jälkeiset jatkopestien mahdollisuudet olleet ratkaisevia.

- Kesätyö nähdään ennen kaikkea oppimisen ja työelämään kiinnittymisen paikkana, ei niinkään täydellisenä osumana omaan koulutusalaan. Tämän vuoksi selkeä perehdytys, arjen tuki ja kokemus siitä, että työpaikalla saa kysyä ja kehittyä, korostuvat nuorille keskeisinä motivaatiotekijöinä, Eljala sanoo.

VALTAOSA kyselyyn vastanneista uskoo kesätyön löytyvän parhaiten tuttujen ja verkostojen kautta.

Lähes kaikki nuoret olivat sitä mieltä, että kesätyön saaminen on nykyään liian vaikeaa.

Internetpaneelissa toteutettuun kyselyyn vastasi toukokuun alkupuoliskolla runsaat tuhat 16-26-vuotiasta nuorta.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rane Aunimo

Elokuva
29.5.2026
Arvio: Kodittoman miehen odysseiasta muodostuu turhauttava matka itsekkyyteen
Lue lisää

Juhani Pihlajamaa

Kolumnit
30.5.2026
Evp-upseeri: Lännen ja Suomen Venäjä-konfliktia ei voi määritellä 1800-luvun sotateorioilla
Lue lisää

Janne Riiheläinen

Kolumnit
29.5.2026
Janne Riiheläinen: Huomasiko kukaan, että Suomi sai uuden Kansallisen turvallisuuden strategian?
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU