Pk-yritysten heikentyneet odotukset ennakoivat talousennusteita heikompaa kehitystä

Pienten ja keskisuurten yritysten tulevaisuudennäkymät ovat laskeneet viime syksystä muun muassa epävarmuuden ja korkojen nousun vuoksi, selviää tuoreesta pk-yritysbarometristä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kyselyyn vastanneista pk-yrityksistä vain 17 prosenttia odotti suhdannenäkymien paranevan seuraavan 12 kuukauden aikana, kun viime syksyn barometrissä vastaava lukema oli 21 prosenttia. Viime syksyn barometrin tapaan hieman yli puolet vastanneista yrityksistä arvioi suhdannenäkymien pysyvän ennallaan.

Myös odotukset liikevaihdon muutoksesta ovat heikentyneet viime syksystä. Vastanneista yrityksistä 31 prosenttia odotti liikevaihdon kasvavan seuraavan 12 kuukauden aikana, kun syksyllä vastaava lukema oli 34 prosenttia.

Suomen Yrittäjien, työ- ja elinkeinoministeriön ja Finnveran teettämän tutkimuksen toteutti Taloustutkimus joulu-tammikuussa. Siihen vastasi yli 5 000 pk-yritystä. Pk-yritysbarometri tehdään kahdesti vuodessa.

BAROMETRIRAPORTIN mukaan odotukset ennakoivat Suomen taloudelle heikompaa kehitystä kuin valtaosa talousennusteista.

- Negatiivisia odotuksia selittävät osaltaan Venäjän aloittaman Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyssodan jatkuminen, korkotason kehitys sekä epävarma maailmantalouden yleiskuva, raportissa kerrotaan.

Elinkeinoministeri Wille Rydmanin (ps.) mukaan barometrin tulokset vahvistavat näkemystä yritysten poikkeuksellisen haastavasta toimintaympäristöstä.

- Tilanne on jatkunut valitettavasti jo pidempään. Työllisyys on kuitenkin pitänyt kohtuullisen hyvin pintansa, Rydman sanoo tiedotteessa.

Pk-yritysten investointihalu on pysynyt vaatimattomana. Investointeja vähentäviä yrityksiä on edelleen runsaasti enemmän kuin investointejaan kasvattavia.

Rydmanin mukaan investointihalukkuus edellyttäisi positiivista kasvunäkymää, jota on vaikea nyt löytää.

- Korkojen tuleva lasku saa toivottavasti investoinnit elpymään, Rydman sanoo tiedotteessa.

PK-YRITYSTEN kasvuhakuisuus on laskenut jo pitkään, mikä on nähtävissä barometrin kasvua tavoittelevien ja voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten määrässä. Voimakkaasti kasvuhakuiseksi yritykseksi itsensä luokitteli kuusi prosenttia kyselyyn vastanneista, mikä on tiedotteen mukaan ennätyksellisen pieni määrä.

- Suomi tarvitsee lisää kasvuhakuisuutta ja uudistuksia, jotka rohkaisevat yhä useampaa yrittäjää ottamaan riskiä ja kasvuaskeleita, Suomen Yrittäjien pääekonomisti Juhana Brotherus sanoo tiedotteessa.

Tuotantokustannusten kasvua odotti kuitenkin harvempi yritys kuin syksyn kyselyssä. 53 prosenttia arvioi tuotantokustannusten kasvavan 12 kuukauden aikana, kun syksyllä kustannusten kasvua odotti 58 prosenttia.

Brotheruksen mukaan hintojen nousunopeuden taittuminen näkyy kuluttajahintojen lisäksi myös pienten ja keskisuurten yritysten kustannuksissa.

- Suomessa inflaatio on siis selvästi rauhoittunut, mikä on positiivinen uutinen niin kuluttajille kuin pk-yrityksille, Brotherus kertoo tiedotteessa.