Pohjanmaan hyvinvointialueelle huomautus aikuispsykiatrisen erikoishoidon saatavuudesta

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut Pohjanmaan hyvinvointialueelle huomautuksen erikoissairaanhoidon saatavuudesta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Aluehallintoviraston mukaan aikuispsykiatrian erikoissairaanhoidon avohoidon palvelut eivät ole täysin toteutuneet potilaiden tarpeiden mukaisesti. Se alkoi selvittää tilannetta saatuaan asiaa koskevan epäkohtailmoituksen.

Korjattavaa löytyi muun muassa neuropsykiatristen tutkimusten järjestämisessä riittävässä laajuudessa sekä riittävän henkilöstön varmistamisessa aikuispsykiatrian erikoissairaanhoidon palveluissa.

Potilaat ovat voineet joutua odottamaan aikaa tutkimuksiin sisältyville vastaanottokäynneille jopa vuosia sen jälkeen, kun neuropsykiatristen tutkimusten tarve on todettu. Aluehallintoviraston mukaan tämä on osaltaan johtunut siitä, että tutkimuksia ja hoidon seurantaa tekeviä lääkäreitä, psykologeja ja sairaanhoitajia on ollut käytössä liian vähän palveluiden kysyntään nähden.

Selvityksessä ilmeni myös, että aikuispsykiatrian palveluita saavat potilaat eivät ole aina voineet asioida lääkärin kanssa äidinkielellään, suomeksi tai ruotsiksi.

Tiedotteen mukaan Pohjanmaan hyvinvointialue on ryhtynyt toimenpiteisiin palveluiden saatavuuden varmistamiseksi.