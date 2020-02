Pohjois-Italiassa matkaillut pariskunta testattiin koronan varalta Kuopiossa

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa (Kys) on ollut koronavirusepäilyn takia tutkittavana iisalmelaispariskunta, jolla ilmeni lieviä hengitystieinfektion oireita Pohjois-Italiaan suuntautuneen matkan jälkeen. Kysin mukaan testitulokset saadaan huomiseen mennessä. Eilen uutisoitiin toista henkilöistä koskeneesta tartuntaepäilystä.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kys kertoo tutkittujen olevan hyväkuntoisia ja odottavan vastauksia kotieristyksessä.

– Kotieristys tarkoittaa, että he eivät liiku itse ollenkaan kotinsa ulkopuolella. He halusivat itse olla kotona, ja se onkin huomattavasti mukavampi vaihtoehto kuin sairaalahuone, kertoo Kysin infektioylilääkäri Irma Koivula STT:lle.

Pariskunnan matkareitti on tiedossa, mutta Koivulan mukaan sen suhteen ei ole tarvinnut ryhtyä toimenpiteisiin, sillä henkilöillä ei ole ollut oireita matkan aikana.

– (Oireeton tartunta) on teoreettisesti ottaen mahdollinen, mutta riski on niin pieni. Olen konsultoinut tästä asiasta THL:ää (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos). Toki nämä matkustustiedot voidaan tarvittaessa toimittaa heille ja THL tekee sitten päätökset, mutta sieltä saadun alustavan tiedon mukaan tilanne on hyvä, kun henkilöt ovat olleet koko matkan oireettomia, hän sanoo.

Tiedossa ovat Koivulan mukaan ne yksittäiset henkilöt, jotka ovat viettäneet pariskunnan jäsenen kanssa yli 15 minuuttia ja siten altistuneet mahdolliselle tartunnalle.

– Heidän osaltaan ryhdytään tarvittaessa toimenpiteisiin, jos käy ilmi, että (pariskunta) on tartunnan saanut. Heille ei ole vielä ilmoitettu asiasta, koska tautia ei ole vielä tiedossakaan. Ensin täytyy tietää, ovatko he altistuneet, oli onko tutkituilla tautia vai ei.

Suomessa on tähän mennessä varmistettu yksi koronaviruksen aiheuttama tautitapaus Lapissa ja yksi Husissa. Suomalaisnainen oli keskiviikkona hyväkuntoisena hoidossa Husissa eristyksissä.

Uutista täydennetty Koivulan haastattelulla 27.2. klo 11.37.