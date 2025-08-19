Ulkomaat
19.8.2025 14:48 ・ Päivitetty: 19.8.2025 14:48
Pohjoismaiden ja Kanadan ulkoministerit samoilla linjoilla Ukrainasta – Valtonen: Venäjä ei ole todistanut kiinnostustaan kestävään rauhaan
Venäjä ei ole vielä antanut todisteita aidosta kiinnostuksestaan kestävään rauhaan Ukrainassa, ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) sanoo. Ulkoministeri puhui toimittajille Pohjoismaiden ja Kanadan ulkoministerien tiedotustilaisuudessa Espoossa.
- Venäjä on mestari ostamaan itselleen aikaa, Valtonen sanoi. Samalla Suomi toivottaa tervetulleeksi pyrkimykset kohti rauhaa, Valtonen sanoi eilen Washingtonissa Yhdysvalloissa pidetyistä eurooppalaisten johtajien ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin Ukrainaa koskeneista tapaamisista.
Espoossa pidettyyn kokoukseen osallistuivat Tanskan, Ruotsin, Norjan ja Islannin ulkoministerit. Lisäksi Kanadan ulkoministeri Anita Anand oli kutsuttu vieraaksi kokoukseen, jonka asialistalla olivat muun muassa Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja Lähi-idän tilanne.
Pohjoismaiset ministerit ja Kanadan ulkoministeri painottivat olevansa keskenään täysin samaa mieltä Ukrainasta. Ministerien julkaisemassa yhteislausumassa todetaan turvatakuista, ettei Ukrainan asevoimille tai sen yhteistyölle kolmansien maiden kanssa saa olla rajoituksia.
WASHINGTONIN keskustelujen keskeiseksi aiheeksi nousivat Ukrainan turvatakuut, joiden sisällöstä ei toistaiseksi ole tietoa.
Valtosen mukaan työ Ukrainan turvatakuiden eteen ottaa uuden vaihteen, mutta mitään päätöksiä ei ole tehty yleisistä kehyksistä tai yksittäisten maiden kontribuutioista.
- Yhdysvalloilta toivotaan vahvaa osallistumista ja sitoutumista, Valtonen sanoi suomalaisille toimittajille antamissaan kommenteissa.
Valtosen mukaan Suomen puheenjohtamalla Etyjillä (Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö) voisi olla rooli tulitauon monitoroinnissa tulevaisuudessa. Suomen linjauksista mahdollisten joukkojen lähettämisen suhteen ei Valtosen mukaan ole uutta kerrottavaa.
Trump sanoi maanantaina, ettei tulitauko ole välttämätön rauhan aikaansaamiseksi Ukrainassa.
Valtosen mukaan tulitauko on erittäin keskeinen osa mitä tahansa rauhansopimusta ja huomautti, että Trump on itse nostanut esille tulitauon kevään aikana.
- Valitettavasti on niin, että Venäjä on sen joka ei ole osoittanut minkäänlaista halukkuutta tulitaukoon, niin saa nähdä miten neuvottelut oikeasti etenevät.
PALESTIINAN valtion tunnustamisessa on kyse ajoituksesta, Tanskan ulkoministeri Lars Lokke Rasmussen sanoi. Rasmussenin mukaan Pohjoismaiden väliset erot asian suhteen eivät ole niin isoja kuin mitä voisi päätellä, jos katsoo kysymystä valtion tunnustamisesta.
Pohjoismaista muut kuin Tanska ja Suomi ovat tunnustaneet Palestiinan. Kanada ilmoitti heinäkuun lopussa aikovansa tunnustaa Palestiinan valtion YK:n yleiskokouksessa syyskuussa.
Valtonen toisti Suomen viestin siitä, että jossain kohtaa Suomi tulee tunnustamaan Palestiinan osana prosessia kohti kahden valtion ratkaisua.
Islannin ulkoministerin mukaan palestiinalaisalueiden eteen pitäisi tehdä nykyistä enemmän.
- Meidän täytyy tehdä kaikkemme jotta voimme auttaa muuttamaan Gazan kammottavan tilanteen suunnan. Ja kasvavissa määrin myös Länsirannan (tilanteen), joka on varsin huolestuttava. Näkemykseni mukaan se lähes tuhoaa mahdollisuudet rauhalle lähitulevaisuudessa, Islannin ulkoministeri Thorgedur Katrin Gunnarsdottir sanoi.
Heidi Puomisto / STT
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.