Poikkeuksellinen kiista puhkesi eduskunnassa – Kiuru: ”Nyt mennään liian pitkälle”

Eduskunnassa on käynnissä poikkeuksellinen kiista siitä, miten hallituksen esityksiä käsitellään eduskunnan valiokunnissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Asian nosti täysistunnossa esiin sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.). Kiurun mukaan eduskunnan puhemiesneuvosto esittää, että sairaalaverkkoesityksestä tekee mietinnön hallintovaliokunta, ei sosiaali- ja terveysvaliokunta. Sote-valiokunta antaisi asiasta vain lausunnon.

Kiurun mukaan puhemiesneuvoston äänestys päättyi 10-9. Kiuru piti päätöstä valiokuntien nykyisen toimijaon ja valiokuntaoppaan vastaisena.

- Nyt mennään, hyvät edustajat, liian pitkälle, Kiuru sanoi.

Myöskään alkoholin kotiinkuljetusta koskevaa esitystä ei olla lähettämässä mietinnölle sote-valiokuntaan, kertoi vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen. Siitä tekisi mietinnön talousvaliokunta.

- Minusta tämä on, puhemies, erittäin vakava paikka, että täällä aletaan nyt hyökkätä sosiaali- ja terveysvaliokuntaa kohtaan, sanoi Pekonen.

Päätösten syytä ei ole tiedossa.

TÄYSISTUNNOSSA kansanedustaja Saku Nikkanen (sd.) teki esityksen, että sairaalaverkkoesityksen mietintövaliokunta olisi sosiaali- ja terveysvaliokunta.

Nikkasen esitystä kannatti sote-valiokunnan jäsen ja hallituspuolueen edustaja, kristillisdemokraattien Päivi Räsänen. Räsänen sanoi puhemiesneuvoston päätöksen tulleen hänelle yllätyksenä.

- Kyllä tämä on aivan uutta, enkä ymmärrä, enkä tiedän, en todellakaan tiedä perusteita, miksi tähän on päädytty, Räsänen sanoi.

Myös hallituspuolue RKP:n kansanedustaja Henrik Wickström kommentoi asiaa.

- Ei olisi perusteltua lähteä muokkaamaan pitkiä parlamentaarisia perinteitä tässä eduskuntasalissa ja uskon, että sen takana myöskin koko RKP seisoo, Wickström sanoi.

Räsänen ja Wickström kuuluvat sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

RKP:N kanta oli puhemiesneuvostossa, että sairaalaverkkoasia kuuluu sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, sanoo RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz. Hänen mielestään kantaa ei ole syytä muuttaa myöskään perjantain äänestyksessä.

Adlercreutzin mukaan puolueilla voi olla asiasta erilaisia painotuksia sen mukaan, ajatellaanko sairaalaverkon olevan hallinnollinen kysymys ja liittyvän vaikkapa palvelurakenteeseen yleensä vai ajatellaanko sen liittyvän suoraan sosiaali- ja terveyspalveluiden hoitamiseen.

- Meidän näkemys oli puhemiesneuvostossa, että se on tämä jälkimmäinen, Adlercreutz sanoi toimittajille eduskunnassa.

KOKOOMUKSESTA ja perussuomalaisista puolustettiin puhemiesneuvoston ratkaisua. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Mia Laiho (kok.) sanoi, että valiokunta on suuren työtaakan alla.

Laiho vetosi valiokuntaoppaan kohtaan, jonka mukaan näin voisi toimia, jos valiokunta ei kiireiden takia pysty käsittelemään asiaa sovitussa aikataulussa.

Perussuomalaisten Mira Nieminen sanoi valiokunnasta kantautuvan viestejä, joiden mukaan valiokunnan jäsenet ovat väsyneitä ja asiat eivät edisty toivotulla tavalla.

Eduskunnan valiokuntaoppaan mukaan hallintovaliokunnalle kuuluu muun muassa hyvinvointialueiden yleinen lainsäädäntö, aluejako, rahoitusjärjestelmän yleinen lainsäädäntö ja pelastustoimen rahoitus.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle kuuluu sosiaali- ja terveydenhuolto ja sen rahoitus.

SDP:N eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen kohdisti katseensa puhemiesneuvoa johtavaan puhemies Jussi Halla-ahoon (ps.).

- Pidän hyvin erikoisena sitä, että puhemies Halla-aho ei puuttunut tässä tapauksessa tähän päätökseen, vaan toi puhemiesneuvoston esityksen eduskunnan saliin eikä asettunut puolustamaan niitä vakiintuneita normaaleja toimintatapoja, joita eduskunnassa pidetään, Tuppurainen sanoi toimittajille eduskunnassa.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen ei uskonut hallituspuolueiden selityksiin.

- Minusta tämä työtaakkaan vetoaminen on täysin kulissi ja tämä on täysin heikko meriselitys. Eihän sieltä ole ilmoitettu, että he eivät ehtisi tätä käsittelemään.

Eduskunnan on määrä äänestää asiasta perjantaina. Esitys sairaalaverkosta voi vielä päätyä mietinnölle sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jos esimerkiksi oppositiopuolueet, kristillisdemokraatit ja RKP äänestävät sen puolesta.

Anni Keski-Heikkilä / STT

Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 15.57 ja 16.14 muun muassa Adlercreutzin, Tuppuraisen ja Kurvisen kommentein.