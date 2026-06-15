Poissaolo tuli kalliiksi Sofia Virralle: puolue maksaa edustajapalkkion takaisin eduskunnalle

Vihreät aikoo palauttaa puheenjohtaja Sofia Virran kansanedustajan palkkiot tämän poissaolojen ajalta. Asiasta kertoo vihreiden puoluesihteeri Anna Moring. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Iltalehden mukaan Virta on osallistunut Erikoisjoukot -televisio-ohjelman kuvauksiin ja ollut siksi pois eduskunnasta viime viikolla.

- Olemme ennen poissaoloa selvittäneet, että palkkioista ei ole mahdollista etukäteen kieltäytyä, mutta ne voidaan palauttaa jälkikäteen Valtiokonttorille. Näin on aikomus toimia, Moring viestitti STT:lle.

Puoluesihteerin mukaan Virta on palaamassa eduskuntaan tämän viikon aikana.

Vihreät ei edelleenkään kerro tarkemmin, missä kuvauksissa tai aktiviteeteissa puheenjohtaja on ollut. Virta itsekään ei ole kommentoinut tekemisiään.

PUOLUESIHTEERI kertoi vihreiden tehneen viime viikolla organisaationa virheen ja siksi se on joutunut korjaamaan Virran poissaolomerkintöjä.

Hänen mukaansa etukäteen valittavissa olevissa kansanedustajien poissaolosyissä ei ole mahdollista valita muuta kuin eduskuntatyöhön tai henkilökohtaisiin syihin liittyvä poissaolo.

Puhemies Jussi Halla-ahon (ps.) mukaan puhemiehistö aikoo keskustella tällä viikolla eduskunnan pääsihteerin kanssa asiasta. Asiaa ei käsitelty vielä maanantaina puhemiesneuvoston kokouksessa.

VIIME VUONNA eduskunnan puhemiesneuvosto piti ongelmallisena kansanedustajien sitoumuksia sellaisiin asioihin, jotka johtavat pitkiin poissaoloihin eduskunnasta ilman hyväksyttävää syytä. Jo tuolloin puhemiesneuvoston keskustelun taustalla oli muun muassa eri puolueiden kansanedustajien osallistuminen tosi-tv-ohjelmiin.

Hyväksyttäviksi syiksi poissaololle katsotaan eduskunnan työjärjestyksessä esimerkiksi vanhempainvapaat, oma tai lähiomaisen sairaus, perheenjäsenen kuolema tai hautajaiset.

Viimeksi Erikoisjoukot-ohjelman viidennelle kaudelle osallistui kansanedustaja Pinja Perholeht0 (sd.).