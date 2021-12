Poliiseja on irtisanottu tuoreiden ja vanhojen paljastuneiden rikosten takia

Viime vuoden ja kuluvan vuoden aikana Suomessa on irtisanottu ainakin 13 poliisia rikollisen tai epäsopivan käytöksen takia. Lisäksi ainakin yksi tapaus on yhä hallinto-oikeuden käsiteltävänä. Irtisanomisista kuusi on tehty Helsingin poliisilaitoksessa.