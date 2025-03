Poliisi epäilee kahdeksaa ihmistä rikoksista Espoon väliaikaisen kävelysillan romahduksessa

Espoon Tapiolassa Itätuulenkujan ylittänyt, metallirakenteinen ja vaneripohjainen väliaikainen siltarakennelma romahti torstaina 11. toukokuuta 2023 aamuyhdeksän jälkeen.

Poliisin mukaan siltaa oli ollut aikeissa ylittää 44 ihmistä, joista 24 putosi alas noin viiden metrin matkan sillan romahtaessa. Heistä 23 oli alaikäisiä Kalasataman peruskoulun koululaisryhmän jäseniä ja yksi oli aikuinen opettaja. Pudonneiden lisäksi loukkaantui yksi henkilö, joka ei ollut sillalla romahduksen aikaan.

Poliisin mukaan kukaan osallisista ei loukkaantunut hengenvaarallisesti, mutta tapahtuneesta aiheutui eriasteisia fyysisiä ja psyykkisiä vammoja.

ESITUKINTA on saatu päätökseen, ja tapaus on siirtymässä syyteharkintaan. Rikoksesta epäiltyjä on kahdeksan. Heidän joukossaan on sekä sillan rakentaneen Renta Telineet -yrityksen että Espoon kaupungin edustajia.