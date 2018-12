Poliisi julkaisi Oulun seksuaalirikoksista epäillyn tuntomerkit ja kuvan – miestä etsitään epäiltynä laajaan lapsen hyväksikäyttötapaukseen

LEHTIKUVA / HANDOUT / OULUN POLIISI

Oulun poliisi julkaisi kuvan etsittävästä henkilöstä ja pyytää vihjeitä. Oulun poliisilaitoksella on tutkittavana seksuaalirikos, jossa epäillyt teot ovat kohdistuneet alle 15-vuotiaaseen tyttöön kuluvan vuoden aikana. Rikoksesta epäiltyinä on kahdeksan henkilöä, joista Oulun käräjäoikeus on poliisin vaatimuksesta määrännyt tutkintavankeuteen seitsemän miestä. Kahdeksannen epäillyn tavoittamiseksi Oulun poliisi julkaisee kuvan ja tuntomerkkejä. Oulun poliisi tutkii tapausta nimikkeillä törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä raiskaus ja pahoinpitely.