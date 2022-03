Poliisi kehottaa passinhakijoita huolellisuuteen – tutustu ohjeisiin kunnolla etukäteen

Matkustusasiakirjojen ja etenkin passin hakijoiden on syytä varautua nyt huolellisesti, koska haku on ruuhkautunut, kehottaa poliisi. Sujuvan asioinnin varmistamiseksi on hyvä tutustua ohjeisiin huolella ja etukäteen. Huonosti valmistautunut passinhakija voi joutua asioimaan poliisiasemalla toisenkin kerran.