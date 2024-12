Poliisi kertoi uusia tietoja kaapelivaurioiden tutkinnasta – Tulli pidättänyt Eagle S -aluksen lastina olleen polttoaineen

Poliisi tiedotti tänään noin kahden aikaan iltapäivällä, että se on jatkanut Suomenlahden kaapelivaurioiden tapahtumien tutkintaa yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Demokraatti Demokraatti

Viranomaisoperaatio alkoi sen jälkeen, kun useita kaapeleita vaurioitui Itämerellä joulupäivänä 25.12.

Helsingin poliisilaitos johtaa viranomaisten yhteistoimintaa, joka on jatkunut kaksi päivää ympäri vuorokauden.

Keskusrikospoliisi vastaa kaapelivaurioiden esitutkinnasta, ja epäilty rikosnimike esitutkinnassa on törkeä tuhotyö.

Esitutkinta ja muut tutkintatoimet merialueella jatkuvat edelleen.

POLIISIN tiedotteen mukaan Poliisin ja Rajavartiolaitoksen valmiusyksiköt turvaavat esitutkintaa laivalla.

Esitutkinnan tarkoitus on selvittää Eagle S -rahtialuksen osuutta Suomenlahdella 25.12. tapahtuneisiin kaapelivaurioihin. Viranomaisaluksista alueella toimivat Puolustusvoimien Rauma-luokan ohjusvene ja Rajavartiolaitoksen vartiolaiva Uisko.

Esitutkintaa laivalla turvaavat poliisin valmiusyksikkö Karhu ja Rajavartiolaitoksen valmiusjoukkue.

Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen helikopterit ovat kuljettaneet viranomaisten henkilöstöä alukselle ja sieltä pois.

– Aluksella on tehty tutkintatoimia ja muun muassa kerätty aineistoa, jonka analysointi on aloitettu. Miehistön kuuleminen on myös ollut tutkinnan keskiössä. Vaikka esitutkinnan alku on ollut vauhdikas, on kyseessä kaiken kaikkiaan vaativa ja aikaa vievä tutkinta, sanoo tutkinnan yleisjohtaja, rikoskomisario Sami Paila poliisin tiedotteessa.

POLIISI kertoo niin ikään, että Tulli on pidättänyt aluksen polttoainelastin.

Rajavartiolaitos tukee poliisia seuraavaksi merenpohjan tutkinnassa, minkä takia vartiolaiva Turva on tänään suuntaamassa Estlink 2 -kaapelin vaurioitumispaikalle tekemään vedenalaista tutkintaa. Keskusrikospoliisin tutkijat ovat mukana vartiolaiva Turvalla.

– Rajavartiolaitos tukee poliisia merialueelle soveltuvalla kalustolla ja henkilöstöllä. Olosuhteet mahdollistavat toistaiseksi täysipainoisen operoinnin Suomenlahdella, kertoo Suomenlahden merivartioston apulaiskomentaja, komentaja Mikko Hirvi poliisin tiedotteessa.

Poliisin esitutkinnan lisäksi Tulli tekee esiselvitystä epäillystä törkeästä säännöstelyrikoksesta ja selvittää lastiin liittyviä yksityiskohtia.

– Tulli on pidättänyt aluksen lastina olleen polttoaineen ja jatkaa esiselvitystä liittyen mahdolliseen törkeään säännöstelyrikokseen, kommentoi Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen.