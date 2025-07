Poliisi sakotti kuukaudessa paria sataa skuuttijuoppoa

Poliisi määräsi sähköpotkulautailua rajoittavan lain ensimmäisen kuukauden aikana 190 liikennevirhemaksua päihtymyksestä. Kuljettajat saivat yli 0,5 promillen päihtymyksestä 200 euron liikennevirhemaksun. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Luvussa ovat kevyen sähköajoneuvon kuljettajat, joista lähes kaikki ajoivat sähköpotkulaudalla eli skuutilla.

Suomessa kesäkuussa tuli voimaan laki, joka toi käyttöön liikennevirhemaksun humalassa skuuttia ajaville. Laki myös määräsi, että alle 15-vuotiaat eivät saa enää ajaa skuuteilla.

STT pyysi ja sai Poliisihallitukselta tilastoja, jotka ulottuvat heinäkuun puoliväliin asti. Mitä luvuista voi päätellä, poliisitarkastaja Heikki Kallio Poliisihallituksesta?

- Ei meillä poliisissa ollut oikein olettamaa sille, kuinka paljon humalakäryjä on odotettavissa. Kyllähän tuo on iso määrä, kun kyseessä on vain kuukauden ajanjakso, Kallio sanoo.

SÄÄNTÖ, jonka mukaan skuutilla ei saa kuljettaa matkustajaa, ei muuttunut. Siksi tämän vuoden tilasto on vertailukelpoinen edellisvuosiin.

Vertailu ei ole mairitteleva.

Siitä, että skuutin tai muun vastaavan välineen kyydissä oli useampia kuin vain kuljettaja, määrättiin tänä vuonna reilussa puolessa vuodessa 377 liikennevirhemaksua. Koko viime vuoden ajalta vastaava luku oli 361 ja toissa vuonna vain 168.

- Oma tuntumani on, että ei kaksi päällä ajo ole lisääntynyt ainakaan noin radikaalisti. Nuo luvut kertovat myös siitä, että poliisi on tehostanut valvontaa ja puuttuu entistä enemmän asiaan, Kallio kommentoi.

Sen verran tätäkin asiaa viilattiin, että liikennevirhemaksu matkustajan ottamisesta skuutille nousi 40 eurosta 60 euroon.

Poliisitarkastaja lisää, että skuutin käyttäjien sakottamisen määrässä on ollut yllättävänkin isoja eroja Suomen eri osien välillä.

- Osissa maata skuuttien käyttötapa on selvästi pulma, toisaalla taas ei ainakaan vielä ongelma lainkaan. Sähköpotkulautojen virheellinen käyttö on näkynyt alueellisesti, lähinnä kaupungeissa ja taajamissa.

KALLIO painottaa, että lain tiukennus tuli tarpeeseen.

- Sähköpotkulaudat ovat valitettavasti olleet onnettomuusalttiita. Tilanne oli kaikkein pahin, kun skuutit tulivat Suomeen. Onnettomuuksia sattui tosi paljon.

Jos skuutin käyttäjä kaatuu yksinään, turma ei yleensä tule poliisin tietoon. Kuva skuuttien riskeistä alkoi Kallion mukaan valjeta poliisille tapaturma-asemien tiedoista.

- Esimerkiksi Helsingissä tapaturma-asemalla oli todella paljon skuutinkäyttäjien loukkaantumisia, ja ne olivat yllättävän pahoja.

Toki poliisikin näki katukuvassa holtitonta ajelua.

- Sitä ikävä kyllä näkyy vieläkin. Skuutin päällä saattaa olla kaksi tai jopa neljä ihmistä.

Lisäksi on Kallion mukaan ollut ongelmana, missä skuutilla ajetaan.

- Sähköpotkulaudalla saa ajaa pyörätiellä, mutta jos sitä ei ole, pitää ajaa ajoradalla.

Jalkakäytävällä skuutilla ei saa ajaa.

ENTÄ ovatko skuuttisäännöstö ja poliisin mahdollisuudet niiden käytön valvontaan nyt kohdillaan?

- Kyllä me olemme tähän kokonaisuutena oikein tyytyväisiä. Toki polkupyöräilijätkin olisi ollut hyvä saada tähän lakiin mukaan, mutta sitä on turha haikailla. Sitä paitsi poliisilla on uuden lain myötä mahdollisuus puhalluttaa myös pyöräilijät, vaikka heillä ei promillerajaa olekaan.

Pyöräilijälle ei voida määrätä päihtymyksestä liikennevirhemaksua, mutta huterasti ajava päihtynyt voi sen sijaan saada tavallisen sakon.