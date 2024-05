Poliisi tutkii kansanedustaja Timo Vornaseen kohdistunutta uhkausta

Kansanedustaja Timo Vornanen (ps.) kertoo tiedotteessaan STT:lle, että Helsingin poliisi on 30. huhtikuuta kirjannut hänet asianomistajan asemaan esitutkinnassa olevassa asiassa. Rikosnimikkeenä asiassa on laiton uhkaus. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Vornasen mukaan häntä kuullaan laittoman uhkauksen kohdalla sekä asianomistajana että rikoksesta epäiltynä. Vornanen sanoo, että esitutkinta liittyy huhtikuun lopulla ravintola Ihkun edustalla Helsingissä sattuneisiin tapahtumiin.

Helsingin poliisin viestinnästä vahvistetaan STT:lle, että poliisi on kirjannut rikosilmoituksen laittomasta uhkauksesta, jossa asianomistajana on 26. huhtikuuta tapahtuneen ampumisen epäilty. Poliisin mukaan rikosilmoitus koskee uhkaa, jota ampumisesta epäilty on poliisille kertonut kokeneensa.

Vornanen on epäiltynä 26. huhtikuuta sattuneesta ampumisesta Helsingin keskustassa. Aamuyöllä baarin edustalla tapahtuneen ampumisen taustalla oli baarissa syntynyt riita. Laukaus osui maahan, eikä kukaan loukkaantunut. Vornanen on poliisin mukaan kokenut tulleensa uhatuksi ennen aseen käyttöä.

Poliisi ei ole vahvistanut Vornasen henkilöllisyyttä, mutta on tiedottanut epäilevänsä 54-vuotiasta miestä vaaran aiheuttamisesta, laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikkomuksesta.

TIEDOTTEESSAAN Vornanen kertoo myös keskustelleensa keskiviikkoaamuna eduskunnan työterveyden lääkärin kanssa.

- Päädyimme siihen, että sairaslomani jatkuu yhdellä viikolla.

Vornanen kertoo palaavansa eduskuntatyöskentelyyn 21. toukokuuta.

Vornanen erotettiin perussuomalaisten eduskuntaryhmästä luottamuspulan vuoksi viime viikolla. Erottamisuutisen jälkeen hän ilmoitti STT:lle lähettämässään tiedotteessa aikovansa perustaa oman eduskuntaryhmän.

Vornanen kertoo STT:lle olevansa edelleen perussuomalaisen puolueen jäsen.

Mahdollinen erottaminen perussuomalaisista on oma erillinen prosessinsa. Siitä päättää tarvittaessa perussuomalaisten puoluehallitus. Perussuomalaisista ei ole kerrottu, milloin puoluehallitus on koolla.

Simu Perälä / STT