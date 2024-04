Poliisi vahvistaa: kouluampumisen motiiviksi selvisi kiusaaminen

Vantaan tiistaisen kouluampumisen motiiviksi on esitutkinnassa vahvistunut kiusaaminen, Itä-Uudenmaan poliisi kertoi tiedotteessaan keskiviikkona. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ampumisessa Viertolan koululla kuoli yksi oppilas ja kaksi haavoittui vakavasti. Sekä epäilty ampuja että uhrit ovat koulun kuudesluokkalaisia.

Poliisin mukaan ampumisesta epäilty 12-vuotias poika kertoi kuulusteluissa joutuneensa kiusatuksi ja tieto vahvistui poliisille myös muussa esitutkinnassa. Epäilty oli poliisin mukaan siirtynyt Viertolan kouluun alkuvuonna.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Särkkä kertoi STT:lle poliisin selvittävän seuraavaksi sitä, liittyivätkö ampumisen uhrit kiusaamiseen jollakin tavoin.

- Tämä on seuraava aspekti, jota ruvetaan kiivaasti selvittämään.

TULEVISSA kuulusteluissa on hänen mukaansa määrä käydä läpi tarkemmin myös sitä, minkälaista kiusaaminen on ollut. Poliisi tutkii myös koulun vaihtamisen taustoja.

- Tässä tehdään kattava tutkimus sen suhteen, mitkä nämä taustatekijät ja laukaisevat tekijät tässä tapauksessa ovat olleet.

Myös Vantaan kaupungin perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo kertoi tiedotustilaisuudessa, että poika oli aloittanut Viertolan koulussa tammikuussa.

- Hän on muuttanut Vantaalle toisesta kaupungista ja aloittanut koulun 8. tammikuuta. Siitä hetkestä on noin 11 kouluviikkoa. Tänä aikana ei ole mitään erityistä tietoa kiusaamisesta tai muusta. Tämän enempää emme voi kommentoida tutkinnallisista syistä.

Poliisi sai ampumisesta hälytyksen Viertolan koulun Jokirannan opetuspisteelle tiistaina aamuyhdeksän jälkeen. Kuudesluokkalainen poika kuoli tapahtumapaikalle, ja kaksi ampumisessa haavoittunutta tyttöä toimitettiin sairaalahoitoon. Poliisi tutkii tapahtunutta murhana ja kahtena murhan yrityksenä.

EPÄILTY ampuja otettiin tiistaina kiinni hieman ennen aamukymmentä Helsingin Siltamäessä. Kiinnioton yhteydessä pojan hallusta löytyi poliisin mukaan revolverimallinen käsiase. Ase on poliisin mukaan luvallinen ja luvanhaltija on epäillyn ampujan lähisukulainen.

Poliisi on kertonut, että epäilty on kuulustelussa myöntänyt teon. Tutkinnanjohtaja Särkkä kertoi keskiviikkona, että myös toista haavoittuneista lapsista on kyetty alustavasti puhuttamaan.

Rikosylikomisario Kimmo Hyvärinen Itä-Uudenmaan poliisista puolestaan kertoi MTV:n Rikospaikka-ohjelmassa, että epäilty poika kertoi kuulustelussa katuvansa tekoa.

- Hän sanoi olevansa pahoillaan. Kun on lapsesta kyse, on vaikea sanoa minkä verran hän vielä ymmärtää tekoaan ja sen seurauksia.

Keskiviikkona poliisi vielä kertoi, että Viertolan koululta poistuttuaan poika oli Siltamäessä mahdollisesti uhkaillut kouluun matkalla olleita oppilaita. Asiaa tutkitaan laittomana uhkauksena.

Epäilty ei ole ikänsä vuoksi rikosoikeudellisessa vastuussa, minkä vuoksi häntä ei voi pidättää tai vangita. Poliisi on kuulusteluiden jälkeen luovuttanut hänet sosiaaliviranomaisten huostaan.

POLIISILLA on Särkän mukaan käsitys siitä, miten tapahtumat etenivät Jokirannan opetuspisteessä. Ampuminen tapahtui koulun yksikerroksisessa parakkikoulurakennuksessa, mutta hän ei keskiviikkona tarkentanut sitä, tapahtuiko kaikki luokkahuoneessa vai myös käytävällä.

Poliisin mukaan toinen haavoittuneista tytöistä on Suomen kansalainen, kun taas toisella on Suomen ja Kosovon kaksoiskansalaisuus. Myös ampumisesta epäilty on Suomen kansalainen, kuten oli myös ampumisessa kuollut poika.

Poliisi on aloittanut erillisen esitutkinnan siitä, miten poika sai haltuunsa aseen. Asiaa tutkitaan alustavasti epäiltynä ampuma-aserikoksena.