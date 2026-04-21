Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

21.4.2026 10:51 ・ Päivitetty: 21.4.2026 10:51

Poliisi: Valtorin tietomurto saattoi olla vakoilua

iStock

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen Valtorin mobiilihallintaan talvella tehdyn tietomurron tutkinnan rikosnimikkeet ovat tarkentuneet.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Aiemmin on kerrottu, että asiaa tutkitaan törkeänä tietomurtona. Nyt keskusrikospoliisi (KRP) kertoo, että toiseksi rikosnimikkeeksi on lisätty vakoilu.

Tammikuun lopulla todetussa tietomurrossa on Valtorin mukaan voinut vaarantua noin 50 000 laitteen käyttäjätietoja. Joukossa oli muun muassa ministeriöiden laitteita.

Poliisi kertoo selvittäneensä tietomurrossa anastetun tiedon laatua ja sisältöä sekä tehneensä muuta tietoteknistä tutkimusta ja analyysiä.

- Sinänsä tiedon luonne ei ole muuttunut alun perin ilmoitetusta, vaan data sisältää pääasiassa asetusten määrittämis- sekä käyttäjätietoja. On kuitenkin mahdollista, että tietosisällön tietoja yhdistelemällä saattaa kyetä muodostamaan tietoa, joka vaikuttaa Suomen turvallisuuteen ja voi aiheuttaa sille vahinkoa, sanoo KRP:n tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Aku Limnell tiedotteessa.

RIKOSDATAN analysoiminen on yhä kesken.

Poliisi ei toistaiseksi ota kantaa mahdolliseen epäiltyyn tai epäiltyihin tai tietomurrossa käytettyyn tekotapaan.

- Esitutkinnan tavoite ja päämäärä on selvittää tapahtumien kulku ja rikoksentekijä. Teemme tämän tavoitteen saavuttamiseksi tiivistä viranomaisyhteistyötä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin, Limnell sanoo.

Asianomistajia esitutkinnassa ovat Valtori ja sen asiakasvirastot.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Politiikka
21.4.2026
Orpo: ”Säästämisessä ei ole välivuotta” – Purra: ”Kansalaisilla ei syytä huoleen”
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
21.4.2026
Insinööriliitto: Jatkuva oppiminen agendalle yli vaalikausien – ”Kasvu ei synny ilman osaajia”
Lue lisää

Pekka Wahlstedt

Kirjallisuus
20.4.2026
Arvio: Uutuuskirja tiivistää, mistä hyvinvoinnissa lopulta on kysymys
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU