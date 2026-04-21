Poliisi: Valtorin tietomurto saattoi olla vakoilua

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen Valtorin mobiilihallintaan talvella tehdyn tietomurron tutkinnan rikosnimikkeet ovat tarkentuneet. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Aiemmin on kerrottu, että asiaa tutkitaan törkeänä tietomurtona. Nyt keskusrikospoliisi (KRP) kertoo, että toiseksi rikosnimikkeeksi on lisätty vakoilu.

Tammikuun lopulla todetussa tietomurrossa on Valtorin mukaan voinut vaarantua noin 50 000 laitteen käyttäjätietoja. Joukossa oli muun muassa ministeriöiden laitteita.

Poliisi kertoo selvittäneensä tietomurrossa anastetun tiedon laatua ja sisältöä sekä tehneensä muuta tietoteknistä tutkimusta ja analyysiä.

- Sinänsä tiedon luonne ei ole muuttunut alun perin ilmoitetusta, vaan data sisältää pääasiassa asetusten määrittämis- sekä käyttäjätietoja. On kuitenkin mahdollista, että tietosisällön tietoja yhdistelemällä saattaa kyetä muodostamaan tietoa, joka vaikuttaa Suomen turvallisuuteen ja voi aiheuttaa sille vahinkoa, sanoo KRP:n tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Aku Limnell tiedotteessa.

RIKOSDATAN analysoiminen on yhä kesken.

Poliisi ei toistaiseksi ota kantaa mahdolliseen epäiltyyn tai epäiltyihin tai tietomurrossa käytettyyn tekotapaan.

- Esitutkinnan tavoite ja päämäärä on selvittää tapahtumien kulku ja rikoksentekijä. Teemme tämän tavoitteen saavuttamiseksi tiivistä viranomaisyhteistyötä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin, Limnell sanoo.

Asianomistajia esitutkinnassa ovat Valtori ja sen asiakasvirastot.