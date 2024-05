Poliisi: Viertolan kouluampumisen esitutkinta loppusuoralla – epäilty suunnitteli tekoa 2-3 viikkoa

Vantaan Viertolan kouluampumisesta epäilty oppilas on kuulusteluissa kertonut suunnitelleensa tekoa 2-3 viikon ajan, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi tiedotteessa. Huhtikuun alussa tapahtuneessa ampumisessa kuoli 12-vuotias poika. Kaksi samanikäistä tyttöä haavoittui vakavasti ja joutui sairaalahoitoon. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Poliisin mukaan epäillyn käytössä olleisiin tietoteknisiin laitteisiin tehdyt laite-etsinnät ovat paljastaneet, että epäilty on jo kuukausia aiemmin ollut kiinnostunut kouluampumisiin liittyvistä sivustoista sekä aseisiin ja niiden toimintaan liittyvistä videoista.

Esitutkinta on loppusuoralla, kertoo poliisi. Koska epäilty on alle 15-vuotias, tapaus ei siirry syyttäjälle syyteharkintaan.

TAPAHTUMAT luokkahuoneessa kestivät ampumisaamuna poliisin mukaan 1-2 minuuttia.

- Epäilty on saapunut aamulla kouluun WC-tilojen kautta, nostanut huivin kasvojensa suojaksi ja kävellyt luokkaan. Luokkahuoneessa epäilty on ilmoittanut, että nyt loppu kiusaaminen, jonka jälkeen hän on ampunut käsiaseella kolmea oppilasta. Esitutkinnassa on myös selvinnyt, että tekijän aikomus on ollut kohdistaa tekonsa useampaan kuin kolmeen henkilöön, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Särkkä tiedotteessa.

Opettajan vaikutus tapahtumien kulkuun oli merkittävä, kertoo poliisi. Opettaja onnistui saamaan epäillyn poistumaan koulusta.

Poliisin mukaan selvillä on myös se, miten epäilty on saanut aseen haltuunsa ja miten hän on osannut sitä käyttää.

- Olemme jo aiemmin kertoneet, että tekoväline kuuluu lähisukulaiselle ja sitä olemme tutkineet poliisissa erillisenä tapauksena. Tutkinnassa on selvinnyt, että epäilty on aiemmin ampunut aseella pari kertaa sukulaisen valvonnassa, kertoo tutkinnanjohtaja Särkkä.

“Subjektiivinen kokemus kiusaamisesta”

Poliisin tiedotteen mukaan epäilty on kertonut teon motiiviksi kiusaamisen, jota hän on kuvannut nimittelynä, syrjintänä ja ryhmän ulkopuolelle jättämisenä.

Esitutkinnassa ei kuitenkaan poliisin mukaan ole tullut ilmi seikkoja, jotka tukisivat epäillyn kertomaa kiusaamisesta. Tutkinnassa on poliisin mukaan tullut esille vuosia aiemmin tapahtuneita muutamia yksittäisiä konfliktitilanteita, jotka on selvitetty.

- Epäillyn oma subjektiivinen kokemus kiusaamisesta ei välttämättä ole näkynyt ulospäin, Särkkä luonnehtii.