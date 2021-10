Poliisihallitus kielsi Eurosportilta rahapelimainonnan – tehosteena 800 000 euron uhkasakko

Poliisihallitus on kieltänyt Eurosport-yhtiötä markkinoimasta rahapelejä Manner-Suomeen Eurosport 1 -televisiokanavalla. DEMOKRAATTI Demokraatti

Poliisihallituksen tiedotteen mukaan kielto on voimassa kolme kuukautta, ja sitä on noudatettava 30 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista, ellei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. Poliisihallituksen tietojen mukaan Eurosport on saanut päätöksen tiedoksi 28. syyskuuta 2021.

Kiellon tehosteeksi Poliisihallitus on asettanut Eurosportille 800 000 euron uhkasakon. Päätös ei ole lainvoimainen.

Poliisihallitus on havainnut yhtiön Suomessa esitetyllä Eurosport 1 -televisiokanavalla rahapelien markkinointia. Rahapelien markkinointia on sen mukaan esiintynyt säännöllisesti, runsaasti ja jo useamman vuoden ajan. Rahapelejä on markkinoitu mainoksina tv-lähetysten mainostauoilla.

– Lainsäädäntömme mukainen valvontaprosessi antaa yrityksille mahdollisuuden korjata toimintaansa ja tulla kuulluiksi, Poliisihallituksen arpajaishallinnon ylitarkastaja Anna-Emilia Sirén toteaa tiedotteessa.

Eurosport on kuitenkin Poliisihallituksen mukaan jatkanut viranomaisen lainvastaiseksi katsomaa markkinointia useista kehotuksista huolimatta.

Poliisihallitus katsoo, että rahapelimainonta kanavalla on suunnattu Manner-Suomeen ja siellä oleskeleville kuluttajille. Mainonnassa tunnistautumisvaihtoehdoiksi on esimerkiksi esitetty suomalaisten pankkien pankkitunnuksia. Lisäksi kyseessä olevat rahapelimainokset on toteutettu pääasiassa suomen kielellä ja ne on esitetty Suomeen suunnattujen televisiolähetysten mainostauoilla.

Mainonnassa on myös hyödynnetty julkisuuden henkilöä.

Rahapelimainonnassa on myös hyödynnetty julkisuuden henkilöä, jonka tunnettuus rajoittuu kansallisesti Suomeen sekä viitattu vastuullisen pelaamisen osalta Peluuriin, jonka toiminnassa ehkäistään rahapelihaittoja Suomessa.

Ennen markkinointikiellon antamista Poliisihallitus kertoo antaneensa yhtiölle lausunnon rahapelimarkkinoinnista ja huomauttanut yhtiötä siitä, että Manner-Suomessa Veikkaus Oy:llä on yksinoikeus rahapelien markkinointiin. Eurosport ei ole antanut Poliisihallituksen maaliskuussa 2021 antamaan lausuntoon vastausta.

– Valvonnan lähtökohtana on koko keinovalikoiman käyttäminen lievemmistä kovempiin, Sirén toteaa.

Poliisihallitus on Eurosportin lisäksi kohdistanut toimenpiteitä kahteen muuhun kansainväliseen tv-yhtiöön. Toinen yhtiöistä on lopettanut Suomeen kohdistuvan rahapelien markkinoinnin. Toista yhtiötä kohtaan valvontatoimenpiteet ovat yhä kesken.

Puuttuminen lainvastaiseen rahapelitoimintaan ja -markkinointiin on Poliisihallituksen lakiin kirjattu tehtävä.

– Rahapelien markkinointi on arpajaislaissa tiukasti säänneltyä, jotta kuluttajia voidaan suojata rahapelihaitoilta. Rajat ylittävä arpajaislain vastainen rahapelien markkinointi pyrkii kasvattamaan rahapelaamista ja vaikuttaa Suomen rahapelijärjestelmän tavoitteiden toteutumiseen haitallisesti, Siren sanoo.