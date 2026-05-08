8.5.2026 08:08 ・ Päivitetty: 8.5.2026 08:20

Politico: Jukka Salovaara EU:n suurlähettilääksi Britanniaan

MIKKO STIG / LEHTIKUVA

Euroopan unioni aikoo nimittää ulkoministeriön valtiosihteerin Jukka Salovaaran EU:n suurlähettilääksi Britanniaan, kertoi yhdysvaltalaislehti Politico.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Asian on vahvistanut lehdelle kolme nimettömänä pysyvää EU-diplomaattia. Nimitystä ei vielä perjantaina ollut virallisesti vahvistettu.

Asiasta uutisoi Suomessa aiemmin Helsingin Sanomat.

Politicon lähteiden mukaan Salovaaraa pidetään laajasti verkostoituneena diplomaattina. Politicon mukaan Britannian pääministeri Keir Starmer ja hänen työväenpuolueensa pyrkivät lähentämään maan suhteita EU:hun.

EU:n ja Britannian odotetaan Politicon mukaan järjestävän kesällä huippukokouksen, jossa Britannia pyrkii neuvottelemaan laajemmasta talous- ja turvallisuusyhteistyöstä Brysselin kanssa.

Salovaara on toiminut ulkoministeriön valtiosihteerinä vuodesta 2022 lähtien. Valtiosihteeri on ministeriön korkein virkamies.

