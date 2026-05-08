Politico: Jukka Salovaara EU:n suurlähettilääksi Britanniaan

Asian on vahvistanut lehdelle kolme nimettömänä pysyvää EU-diplomaattia. Nimitystä ei vielä perjantaina ollut virallisesti vahvistettu.

Asiasta uutisoi Suomessa aiemmin Helsingin Sanomat.

Politicon lähteiden mukaan Salovaaraa pidetään laajasti verkostoituneena diplomaattina. Politicon mukaan Britannian pääministeri Keir Starmer ja hänen työväenpuolueensa pyrkivät lähentämään maan suhteita EU:hun.

EU:n ja Britannian odotetaan Politicon mukaan järjestävän kesällä huippukokouksen, jossa Britannia pyrkii neuvottelemaan laajemmasta talous- ja turvallisuusyhteistyöstä Brysselin kanssa.