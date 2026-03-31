Talous

31.3.2026 05:35 ・ Päivitetty: 31.3.2026 06:01

Polttoaineiden hinnat nousivat maaliskuussa tuntuvasti

TEEMU SALONEN / LEHTIKUVA
Polttoaineiden hintoja ST1:n huoltoasemalla Tullinpuomissa Helsingissä 23. maaliskuuta 2026.

Polttoaineet kallistuivat maaliskuussa tuntuvasti, kertoo Tilastokeskus.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kovin nousu nähtiin kevyen polttoöljyn hinnassa, joka kipusi edelliskuukaudesta yli 40 prosenttia. Maaliskuussa litra polttoöljyä maksoi lähes 1,8 euroa, kun helmikuussa polttoöljyn keskihinta oli liki 1,3 euroa litralta.

Dieselin hinta taas nousi 16 prosenttia. Dieselin keskihinta oli helmikuussa 1,8 euroa litralta ja maaliskuussa liki 2,1 euroa.

95-oktaanisen bensiinin hinta nousi keskimäärin 10 prosenttia ja 98-oktaanisen hieman alle 10 prosenttia. 95-oktaanisen bensiinin keskihinta kipusi lähes 1,8 eurosta litralta reiluun 1,9 euroon litralta, kun taas 98-oktaaninen bensiini kallistui lähes 1,9 eurosta litralta reiluun 2 euroon litralta.

Polttoaineiden rajun hinnannousun taustalla on helmikuun lopussa alkanut Lähi-idän sota. Iran on rajoittanut liikennettä Hormuzinsalmessa, jonka kautta kulkee normaalioloissa noin viidesosa maailman öljystä.

- Brent-öljylaadun hinta lähti nousuun ja oli maaliskuussa muutamaan otteeseen yli sadan dollarin barrelilta. Tämä heijastui välittömästi kansallisiin polttonesteiden hintoihin. Jokainen autoilija pystyi tämän toteamaan maaliskuun loppupuolella bensa-aseman taululta, Tilastokeskuksen yliaktuaari Kristiina Nieminen sanoo tiedotteessa.

TILASTOKESKUKSEN ennakkotietojen mukaan EU-harmonisoitu inflaatio oli 2,4 prosenttia maaliskuussa, kun helmikuussa luku oli 1,8 prosenttia. Eniten inflaation muodostumiseen vaikuttivat nyt lämmitysöljyn sekä polttonesteiden hintojen nousut.

Inflaatio ylitti näin ollen Euroopan keskuspankin kahden prosentin tavoitteen.

Uutista täydennetty klo 9.01 kauttaaltaan.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

