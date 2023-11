Pörssisähkön ostajille hyviä uutisia: hinta suorastaan romahtaa tänään

Pörssisähköä käyttävät kotitaloudet saavat keskiviikkona merkittävästi helpotusta energiakustannuksiinsa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Pörssisähkön hinta suorastaan romahtaa, sillä päivän verollinen keskihinta on runsaat viisi senttiä kilowattitunnilta.

Osasyynsä sille on, että Olkiluoto 3 on palannut sähköntuotantoon viime yönä, Teollisuuden Voimasta kerrotaan.

Yksikön on määrä tuottaa sähköä tänään hieman alennetulla teholla, ja tuotannon on määrä nousta täyteen kapasiteettiin huomenna. Yksikkö tuottaa aamuseitsemän jälkeen sähköä runsaan 900 megawatin teholla.

Tiistaina kuluttajat joutuivat pulittamaan pörssisähköstä keskimäärin yli 35 senttiä kilowattitunnilta, eli noin seitsemän kertaa niin paljon kuin keskiviikkona.

Korkeimmillaan pörssisähkön hinta keskiviikkona oli heti vuorokauden alussa kello 00-01, jolloin sähkö maksoi noin 12 senttiä kilowattitunnilta. Suuren osan päivästä sähkö maksaa vain muutamia senttejä kilowattituntia kohden.

OLKILUOTO 3:n sähköntuotanto keskeytyi turbiinilaitoksella havaitun vian vuoksi sunnuntai-iltana. Vian syynä oli generaattorin jäähdytysjärjestelmän vikaantunut lämpötilamittaus. Tapahtumalla ei ollut vaikutusta ydinturvallisuuteen.

Suomessa tuulivoiman tuotanto oli maanantain ja tiistain aikana vaisua heikkojen tuuliolosuhteiden vuoksi.

Keskiviikkona tilanne on kuitenkin muuttumassa, sillä Fingridin ennusteen mukaan tuulivoiman tuotanto yltäisi keskiviikkona parhaimmillaan jopa yli 5 000 megawatin tehoon. Se on paljon, sillä Fingridin ennusteessa käytetty tuulivoiman kokonaiskapasiteetti on runsaat 6 400 megawattia.