Portugalista poistuva kohulähettiläs myöntää: ”Johtamiskykyni petti”

Lähetystön henkilökunta teki helmikuussa Maja-Luodosta häirintäilmoituksen, ja asiasta on uutisoitu viime viikkoina. Keskiviikkona kerrottiin, että ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) on päättänyt esittää presidentille Maja-Luodon tehtävän päättämistä.

- Tietenkin se tuntuu kauhean kurjalta, mutta sinänsä hirveän ymmärrettävältä. Kun tilanne nyt tämän lehdistöpomputtelun jälkeen on tietysti hyvin hankala, ihan työilmapiirin kannalta, Maja-Luoto sanoo STT:lle.

- On mielestäni aivan selvää, ettemme voi jatkaa tällä kokoonpanolla. Ja tietysti ymmärrän, että siinä tilanteessa ainoa mahdollisuus on oman tehtäväni päättyminen.

Maja-Luoto pitää hyvänä työrauhan ja oman mielenkin kannalta sitä, että tapahtumille saatiin jonkinlainen päätepiste. Maja-Luodon mukaan vielä muutama viikko sitten ilmapiiri oli ”hankauspinnoista huolimatta” sellainen, että työnteko oli mahdollista.

- Mutta kyllä nyt nämä viimeiset pari viikkoa ovat tehneet sen, että voin vain katsoa peiliin ja todeta, että täytyy pakata tavarat.

ULKOMINISTERIÖN henkilöstöjohtaja ja työhyvinvointipäällikkö vierailivat Lissabonissa viime viikolla. Maja-Luodon mukaan tuolloin tuli selkeästi esille, ettei nykyisellä kokoonpanolla voi jatkaa ja että tilanne on tulehtunut.

- Ehkä tätä voi miettiä jonkun avioeroprosessin kautta. Sitten vain jossain kohtaa tulee se piste vastaan, ja nyt tuli se piste vastaan. Ihan siis ymmärrän ja hyväksyn ratkaisun.

Maja-Luoto myönsi lauantaina STT:n haastattelussa käyttäytyneensä häiritsevästi ja epäasiallisesti henkilöstöä kohtaan kahdessa tilanteessa. Hän näkee, että syy hänen tehtävänsä päättymiseen oli sekä hänen omassa käytöksessään että lähetystön kokonaistilanteessa.

- Arvelen, että tilanne oli aidosti keskustelun alla tässä vielä muutamia viikkoja sitten. Mutta kyllä median keskipisteessä oleminen tuo tullessaan sen, että on vähän vaikeaa mennä enää taaksepäin ja ajatella, että saisimme asiat toimimaan.

Maja-Luodon mielestä häirintäilmoituksen taustalla oli se, että hän puuttui edustuston epäkohtiin ja alkoi uudistaa työnjakoa. Hän aloitti tehtävässään syyskuussa.

- Itse ainakin opin sen, ettei kannata heti ensimmäisessä kuussa sanoa, että haluan edustustoon tarkastuksen. Se saattaa hermostuttaa ympärillä olevia henkilöitä, Maja-Luoto arvioi nyt keskiviikkona.

Hänestä tarkastus lähetystöön olisi kuitenkin edelleen tarpeen esimerkiksi töiden järjestämiseksi ja sen varmistamiseksi, että lähetystö noudattaa Portugalin lainsäädäntöä.

LÄHETTILÄÄN MUKAAN missään työyhteisössä ei kannattaisi päästää tilannetta näin hankalaksi.

- Siinä kyllä johtamiskykyni petti täydellisesti. Kova peiliin katsomisen paikka. Sitten vain katsotaan, että mitä seuraavaksi tehdään vai tehdäänkö yhtään mitään ulkoministeriössä. Sen näyttää sitten tulevaisuus.

Maja-Luoto sanoo varmasti palaavansa Suomeen, mutta ei tiedä vielä jatkostaan muuten. Hän haluaa myös lisätä, että kaikesta huolimatta rakastaa Portugalia ja portugalilaisia, ja suhde maahan jatkuu.

Ulkoministeriön mukaan tehtävän päättäminen ei ole vielä rangaistus, vaan päätös tehtiin lähetystön toimintakyvyn vuoksi. Ministeriössä sen sijaan edelleen harkitaan, saako Maja-Luoto esimerkiksi varoituksen. Kovin rangaistus olisi irtisanominen, mutta kynnys siihen on tyypillisesti varsin korkea.

Maja-Luoto arvioi virkamiesoikeudellisen prosessin päättyvän lähipäivinä.

ULKOMINISTERI Elina Valtonen (kok.) sanoo STT:lle, että ulkoministeriössä on epäonnistuttu lähettiläsjupakan käsittelyssä. Prosessi on hänen mukaansa mennyt muuten hyvin, mutta ongelma on ollut aikataulun venyminen.

Ulkoministeriön sisäisen suosituksen mukaan häirintäilmoitukset tulisi käsitellä kolmessa kuukaudessa, mikä ei tässä tapauksessa toteutunut.

- Siinä on ollut vähän myös inhimillisiä syitä taustalla, mutta tämän kokoisessa talossa näin vakavissa asioissa sellaista vaihtoehtoa ei saa olla, Valtonen sanoo.

Valtonen päätti, että Maja-Luoto kutsutaan takaisin Helsinkiin. Hän päätyi ratkaisuun keskusteltuaan ministeriön virkajohdon ja henkilöstöhallinnon kanssa.

Kotiinkutsuminen ei ole rangaistus. Virkamiesjohto päättää mahdollisista seurauksista virkamiehelle, Valtosen mukaan todennäköisesti lähiaikoina.

Teksti: STT / Anni Keski-Heikkilä