Posti vakuuttaa sovun synnyttyä: ”Jouluun on vielä melkein kuukausi, ja paketit ja jouluposti ehtivät perille jouluksi”

Postialalle saatiin sopu keskiviikkona. Palvelualojen työnantajat Palta ja Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU hyväksyivät tänään valtakunnansovittelijan eilen antaman sovintoehdotuksen uudesta työehtosopimuksesta postialalle. Sopuun päästiin myös Postin pakettilajittelijoita koskevassa erillisessä asiassa.

– Tilanne on ollut erittäin vaikea kaikille osapuolille. Posti on tyytyväinen, että sopu ja työrauha saatiin vihdoin vaikeiden neuvotteluiden ja pitkän lakon jälkeen. Postiala on suuren murroksen keskellä eikä ratkaisun löytäminen ollut helppoa, Postin väliaikainen toimitusjohtaja Turkka Kuusisto sanoo.

Nyt solmittu Paltan ja PAU:n välinen kaksivuotinen sopimus auttaa lisäämään Postin kaipaamaa joustavuutta muun muassa työvuorosuunnitteluun. Kilpailukykysopimuksen mukainen työajan pidennys säilyy ja palkankorotukset on sidottu viennin yleiseen linjaan. Osapuolet ovat myös yhdessä sitoutuneet tarkastelemaan postialan murrosta ja tulevaisuuden jakeluratkaisuja sekä niiden vaikutuksia alan työehtoihin.

Paketti ja verkkokauppa -liiketoiminnan lajitteluhenkilöstöä koskevaa liikkeenluovutusta ei peruttu. Asia ratkaistiin siten, että Posti Palvelut Oy on myös Paltan jäsen paketti ja verkkokauppa -liiketoiminnan työntekijöiden osalta. Tämän uuden Paltan ja PAU:n välisen työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy 31.1.2022.

– Toivon, että me kaikki postilaiset voimme tämän vaikean jakson jälkeen löytää jälleen yhtenäisyyden ja toimia yhdessä Postin, sen työntekijöiden ja asiakkaiden parhaaksi. Nyt katsomme tulevaan ja jatkamme toimintamme uudistamista ja kehittämistä strategiamme mukaisesti yhdessä henkilöstömme ja asiakkaiden kanssa, Kuusisto sanoo tiedotteessa.

Postialan sopimus varmistaa, että joulupostit ehtivät perille ajoissa ennen joulua.

– Kiitän asiakkaitamme kärsivällisyydestä ja teemme kaikkemme, että palvelut palautuvat normaaliksi pikaisesti. Asiakkaillemme on ensiarvoisen tärkeää, että tässä vuoden tärkeimmässä sesongissa voimme palvella heitä mahdollisimman hyvin. Jouluun on vielä melkein kuukausi, ja paketit ja jouluposti ehtivät perille jouluksi, Kuusisto jatkaa.