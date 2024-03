Postille uusi toimitusjohtaja – vanha lähtee Finnairin leiriin

Postin uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu Antti Jääskeläinen, joka siirtyy tehtävään UPM Raflatacin johdosta. Hän on toiminut UPM:n Raflatac-liiketoiminta-alueen johtajana ja UPM-konsernin johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2016. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Jääskeläinen aloittaa uudessa tehtävässään kesälomakauden loppuun mennessä, kertoo Posti. Ennen UPM:ää Jääskeläinen on toiminut johtotehtävissä muun muassa Amer Sportsilla ja Stora Ensossa. Jääskeläinen on 51-vuotias ja koulutukseltaan diplomi-insinööri.

Hallituksen puheenjohtajan Sanna Suvanto-Harsaaen mukaan Postilla oli rekrytointiprosessissa tarjolla useita vahvoja ehdokkaita. Valinnassa painoivat Jääskeläisen ihmisten johtamistaidot, vahva kaupallinen osaaminen sekä aiempi kokemus logistiikka-alalta, Suvanto-Harsaae kertoi.

- Antin vahva kaupallinen osaaminen, ymmärrys logistiikka-alan kompleksisesta toimintaympäristöstä sekä ihmisten ja liiketoiminnan tuloksekkaan johtamisen taidot hyödyttävät Postia, kun se jatkaa uudistumistaan. Posti on matkalla moderniksi jakelu- ja logistiikkayhtiöksi, jonka toiminnan keskiössä on asiakaskokemus ja joka jatkaa asemansa vahvistamista vastuullisuustyön edelläkävijänä toimialallaan, Suvanto-Harsaae kiitteli tiedotteessa.

Jääskeläinen kertoi odottavansa innolla työn aloittamista.

- Postissa on tehty viime vuosina paljon hyvää työtä palveluiden, ja tehokkuuden kehittämiseksi ja uskon että yhdessä kaikkien postilaisten kanssa voimme jatkaa kilpailukyvyn ja asiakaskokemuksen parantamista, tullen yhä modernimmaksi ja kannattavammaksi jakelu- ja logistiikkayhtiöksi, Jääskeläinen sanoi tiedotteessa.

UPM:n toimitusjohtaja Massimo Reynaudo toivotti onnea matkaan ja ylisti Jääskeläistä hänen työstään yhtiössä.

- Antti on huippuammattilainen, ja haluan kiittää häntä erinomaisesta työstä, jonka hän on tehnyt nostaessaan UPM Raflatacin tulokset täysin uudelle tasolle. Hän on rakentanut liiketoimintaan kasvua ja tehokkuutta. Henkilökohtaisesti voin sanoa, että Antti on ollut minulle vuosien varrella niin mentori, kollega kuin ystävä, johon olen voinut luottaa. On ollut etuoikeus saada työskennellä hänen kanssaan ja toivon hänelle erinomaista menestystä uudessa tehtävässä, Reynaudo sanoi UPM:n tiedotteessa.

Postin nykyinen toimitusjohtaja Turkka Kuusisto on jättämässä tehtävänsä ensi viikolla siirtyäkseen Finnairin johtoon viimeistään heinäkuussa. Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner on vuorostaan siirtynyt Veli-Matti Mattilan seuraajaksi Elisan johtoon.