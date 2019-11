Postin Markku Pohjola aikoo pysyä tehtävässään – sanoo, ettei Rinteen arvostelu yllättänyt

Postin hallituksen puheenjohtaja Markku Pohjola ei aio jättää tehtäväänsä, vaikka Postin johto sai tänään poikkeuksellisen jyrkkää kritiikkiä pääministeri Antti Rinteeltä (sd.).

Pohjola sanoi, että yhtiön hallituksen kokoonpano on aina osakkeenomistajan päätettävissä ja osakkeenomistaja tekee siitä päätökset milloin parhaaksi näkee, normaalisti tavanomaisena yhtiökokouspäivänä. Hän huomautti, ettei voi tietää, mihin valtio asiassa päätyy.

– Ei se ole mikään itsestäänselvyys, ainakaan minulle, Pohjola sanoi.

Hänen mukaansa Postin hallitus jatkaa nyt tehtäviensä hoitamista yhtiön edun kannalta niin kuin pitää.

– Se on meidän osakeyhtiölain mukainen vastuumme, ja sillä lailla aiomme myös toimia.

Pääministeri Rinteen tiedotustilaisuudessa esittämä arvostelu ei tullut Pohjolalle yllätyksenä.

– Ei se yllättänyt. Siinä on kyse tietenkin myös siitä, että Rinteen täytyy jo asemansa puolesta puolustaa sitä, mitä hän on sanonut aikaisemmin, ja silloin näiden kysymysten esille ottaminen on ihan normaalia.

Rinne syytti tiedotustilaisuudessaan Postia muun muassa siitä, että se olisi yrittänyt häivyttää keskeisiä postiriitaan liittyviä päivämääriä tiedotuksessaan. Pohjola kiisti tämän väitteen Helsingin Sanomien haastattelussa.

– Meillä ei ole ollut mitään sellaista tarkoitusta. Päivämäärät eivät olleet relevantteja tässä päätöksessä, vaan tärkein kysymys oli, tehdäänkö liikkeenluovutukset tai ei, Pohjola sanoi Helsingin Sanomille.

Pohjola kiisti HS:lle myös Rinteen väitteen, että Posti olisi antanut harhaanjohtavaa tietoa kilpailijoiden käyttämistä työehtosopimuksista.

STT:lle Pohjola vahvisti Rinteen kertoman tiedon, ettei pääministeri ole ollut suoraan yhteydessä Postin johtoon, mikä on myös valtion omistajaohjauksen toimintaperiaatteiden mukaista.

”Posti on informoinut ministeriä”.

Pohjola oli perjantaina työmatkalla Ruotsissa, eikä ollut siksi ehtinyt tarkemmin seurata Posti-jupakan uusimpia käänteitä.

Postin perjantaiaamuna lähettämässä tiedotteessa hän sanoi, että Postille ei ole esitetty missään vaiheessa valmistelun aikana suullisesti tai kirjallisesti, että valtio-omistaja vastustaisi pakettilajittelun liikkeenluovutusta Posti Palveluihin.

Tämän tiedotteen sisältö on hänen mukaansa edelleen voimassa, eikä sitä ole tarvetta miltään osin muuttaa.

Pohjolan mukaan Postilla ja omistajaohjauksella on ollut jatkuva keskusteluyhteys, missä myös virkamiehet ovat olleet keskeisessä roolissa.

– Kuten julkisuudessakin on todettu, Posti on informoinut ministeriä liikkeenluovutusta koskevista suunnitelmista valmistelun aikana. Jos omistajalla olisi ollut eriävä kanta ja sellainen olisi tuotu esille, olisimme siihen ehdottomasti reagoineet, vaikka kysymys onkin hallituksen päätösvaltaan kuuluvasta asiasta, Pohjola korosti.

Omistajaohjausministeri esitti 3. syyskuuta aikalisää Postin työehtosopimusten muuttamisessa, mutta tämän jälkeen omistajaohjaus ei ole Pohjolan mukaan vaatinut liikkeenluovutuksen perumista.