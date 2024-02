Presidentinvaalien siirto johti levottomuuksiin Senegalissa – kansainvälinen yhteisö huolestui tilanteesta

Länsi-Afrikan Senegal siirtää reilun kahden viikon päähän sovittuja presidentinvaaleja joulukuuhun asti, maan parlamentti päätti tuntien keskustelujen jälkeen maanantaina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Poikkeuksellinen päätös on herättänyt suurta huolta kansainvälisessä yhteisössä, sillä Senegal on perinteisesti ollut alueen vakaimpia maita. Parlamentin istunnon aikana viranomaiset poistivat opposition edustajia. Poliisi puuttui myös parlamentin ulkopuolella olleisiin mielenosoituksiin.

Vaalien siirto hyväksyttiin selvin lukemin, kun 105 edustajaa oli siirron puolella ja vain yksi sitä vastaan.

Nykyinen presidentti Macky Sall pysyy virassaan siihen asti, kunnes hänen seuraajansa on valittu.

Sallin vastustajat epäilevät, että presidentti yrittäisi jatkaa lainmukaista kaksivuotiskauttaan kolmannelle. Sall on kieltänyt syytökset.

UUTISTOIMISTO AFP:n mukaan Sall puoltaa jatkajakseen oman puoleensa pääministeri Amadou Bata. Sallin puolue on asiasta erimielinen ja voi olla, että nykyinen pääministeri kokisi vaaliuurnilla tappion, mikä tarkoittaisi myös puolueen tappiota vallankahvassa. Tämä on yksi asia, joka on aiheuttanut spekulaatiota ja hämmennystä Senagalissa vaalipäivän siirtoon liittyen.

Sall sanoi lauantaina, että vaaleja on siirrettävä kansalliskokouksen ja perustuslakineuvoston erimielisyyksien vuoksi. Ne liittyvät presidentin mukaan siihen, keitä ehdokkaita on mahdollista hylätä.

- Tilanne on katastrofaalinen. Senegalin maine on pilattu. En usko, että selviämme nopeasti tästä demokratian konkurssista, tästä lain yli menevästä tsunamista, oppositiojohtaja Ayib Daffe sanoi äänestyksen jälkeen.

Senegalin tilanne on kiristynyt lauantain jälkeen, kun presidentti Sall ilmoitti haluavansa siirtää 25. helmikuuta suunnitellut vaalit eteenpäin vain tunteja ennen kuin ehdokaskampanjoiden oli määrä alkaa.

PARLAMENTIN ulkopuolella järjestetyt mielenosoitukset ovat hyvin harvinainen näky normaalisti hyvin rauhallisena alueena tunnetussa Senegalin pääkaupungissa Dakarissa. Poliisi oli kaduilla raskaasti aseistettuna ja käytti kyynelkaasua mielenosoitusten hajottamiseen.

Hallitus rajoitti mobiilidatan käyttöä maanantaina, koska sen mukaan sosiaaliseen mediaan lähetettiin vihamielisiä viestejä. Sunnuntain protesteissa pidätettiin muun muassa maan entinen pääministeri Aminata Toure. Hänet vapautettiin myöhemmin.

Senegalissa ei ole koskaan nähty vallankaappausta sen jälkeen, kun maa sai itsenäisyyden vuonna 1960, mitä voidaan pitää erityisenä läntisessä Afrikassa.

Afrikan unionin komission johtaja Moussa Faki Mahamat vetosi osapuoliin toteamalla, että Senegalin on ratkottava poliittiset erimielisyytensä ymmärtämisen ja dialogin pohjalta.