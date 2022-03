Presidentti Niinistö keskusteli eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan kanssa – ”Me kaikki toivomme rauhaa”

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö keskusteli eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan kanssa tänään keskiviikkona. DEMOKRAATTI Demokraatti

Etätapaamisessa olivat esillä Venäjän sotatoimet Ukrainassa, Euroopan turvallisuustilanne ja vallitsevan tilanteen vaikutukset Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan.

– Dialogi Euroopan johtajien kanssa on ollut tiivistä viime viikkoina. Me kaikki toivomme rauhaa. Samalla meidän on kylmäpäisesti ja analyyttisesti ajateltava, mikä on tässä uudessa tilanteessa parasta Suomelle ja suomalaisten turvallisuudelle, Niinistö totesi tiedotteen mukaan.

Presidentti keskustelee ajankohtaisista asioista eduskunnan valiokuntien kanssa säännöllisesti. Edellisen kerran presidentti tapasi ulkoasiainvaliokunnan 11.helmikuuta.