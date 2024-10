Presidentti Stubbin Saksan-vierailu jatkuu – ohjelmassa tapaaminen liittokanslerin ja Islannin presidentin kanssa

Presidentti Alexander Stubb jatkaa tänään kaksipäiväistä vierailuaan Saksassa yhdessä puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin kanssa. Stubb tapaa tänään Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin ja entisen liittokanslerin Angela Merkelin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lisäksi presidentin ohjelmassa on kahdenvälinen tapaaminen Islannin presidentin Halla Tomasdottirin kanssa.

Maanantaina presidenttipari osallistui Pohjoismaiden Berliinin-suurlähetystöjen 25-vuotisjuhlaan. Juhlaan osallistui myös kuninkaallisia vieraita muista Pohjoismaista. Stubb piti juhlassa Suomen puheenvuoron, jossa korosti Pohjoismaiden yhteyttä.

- Meillä on yhteinen historia, yhteinen kulttuuri ja yhteinen kieli. No okei, suomi on hieman erilainen, myönsi Stubb sävyltään kevyessä puheessaan.