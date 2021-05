Prinssi Philip kuoli vanhuuteen – Britanniassa vanhuus kelpaa kuolinsyyksi tietyin varauksin

Viime kuussa kuolleen prinssi Philipin kuolinsyy oli vanhuus, kertoi brittimedia keskiviikkona. Kuolinsyy kerrottiin prinssin kuolintodistuksessa, jonka muun muassa The Telegraph -lehti oli nähnyt. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Vanhuus kelpaa Britanniassa kuolinsyyksi, jos edesmennyt on yli 80-vuotias ja kuolintodistuksen kirjoittaa sellainen lääkäri, joka on pitkään hoitanut vainajaa.

Prinssi Philipin kuolintodistuksen on allekirjoittanut Huw Thomas, joka on ollut vastuusta kuningatar Elisabetin ja prinssi Philipin terveydestä huolehtivista ihmisistä. Hän on myös kuningasparin henkilääkäri.

Prinssi Philip olisi täyttänyt sata vuotta kesäkuussa.