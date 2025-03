Professori: Näin Trump voisi bluffata Japania

Japanin pääministerin Shigeru Ishiban ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ensitapaaminen Valkoisessa talossa helmikuussa antoi osviittaa maiden suhteiden näkymistä lähivuosille. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tapaamisen jälkeisessä lehdistötilaisuudessa johtajat maalailivat kuvaa entistä tiiviimmästä kaupanteosta, yhteistyöstä vapaan ja avoimen indopasifisen alueen luomiseksi ja verkostoista alueen muiden samanmielisten maiden kanssa.

Toisaalta Trump varoitteli tulleista, ellei maiden välinen kauppatase tasapainotu. Ishiba puolestaan lupaili Japanin sijoittavan jopa 1 000 miljardia dollaria Yhdysvaltoihin. Japani aikoo lisätä esimerkiksi nesteytetyn maakaasun tuontia Yhdysvalloista.

Maaliskuun alussa Trump jo syytti Japania maan valuutan jenin manipuloinnista epäreilun kilpailuedun saavuttamiseksi ja uhkasi vastata korottamalla ”hieman” tullimaksuja. Japanin valtiovarainministeri Katsunobu Kato kiisti syytöksen.

Vielä tämän jälkeen Trump sanoi Japanin hyötyvän kohtuuttomasti maiden välisestä suhteesta.

Japanilaisen Meiji-yliopiston professori Izumi Hirobe uskoo Trumpin toisen kauden luovan haasteita Japanille.

- Trumpin tekemisiä on hyvin vaikea ennustaa. Esimerkiksi Trump voisi vaatia (Japania) nostamaan puolustusmäärärahojaan ja Yhdysvaltain (Japanissa oleville) joukoille varattuja sympatiamäärärahoja bluffaamalla, että Yhdysvallat ei enää tarvitse tukikohtiaan Japanissa, hän arvioi STT:lle.

Yhdysvallat on Kiinan jälkeen Japanin toiseksi suurin kauppakumppani ja tärkein turvallisuuspoliittinen kumppani. Sillä on Japanissa noin 55 000 sotilasta ja 15 isoa sotilastukikohtaa.

Japanilaisten silmissä Trump ei kuitenkaan eroa merkittävästi edeltäjistään, lisää Hirobe.

- Oli kyseessä sitten demokraattien tai republikaanien hallinto, Japania katsotaan nenänvartta pitkin ja sille esitetään erinäisiä vaatimuksia.

HILJATTAIN Japanissa herätti närää se, että Yhdysvaltain edellinen hallinto viittasi kansalliseen turvallisuuteen torpatessaan japanilaisen teräsvalmistaja Nippon Steelin ostotarjouksen U.S. Steel -teräsyhtiöstä.

Hirobe pitää tapausta merkkinä huonosta valmistautumisesta Trumpin paluuseen ja sen edustamaan muutokseen Yhdysvaltain poliittisessa ympäristössä.

- Hankinta olisi hyödyttänyt molempia osapuolia, mutta Nippon Steel ei huomioinut tavallisten amerikkalaisten näkemyksiä. Japanin ja Yhdysvaltain suhteet eivät ole olemassa tyhjiössä, vaan ne rakentuvat monille asioille, muun muassa Yhdysvaltain historialle, kulttuurille ja amerikkalaisten näkemyksille.

Sittemmin Trump sanoi sallivansa Nippon Steelin vähemmistöomistajuuden US Steelistä.

Japanilaisen internetyhtiö Softbankin johtaja Masayoshi Son taas on Hiroben mukaan näyttänyt, miten Trumpin kanssa pitää toimia: asiassa kuin asiassa on tärkeää korostaa hyötyjä Trumpille tai Yhdysvalloille. Softbank on luvannut sijoittaa 100 miljardia dollaria Trumpin tekoälyhankkeeseen, Stargateen.

Trump kehuskeli sijoituksella jo ennen virkaanastujaisiaan, Hirobe huomauttaa.

Vaikka Japani välttäisi tullit, Kanadaa ja Meksikoa yhä uhkaavat tullit iskisivät myös japanilaisyrityksiin. Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimuksen (Nafta) myötä monet japanilaisyritykset siirsivät Yhdysvaltoihin suunnattua tuotantoaan Meksikoon. Esimerkiksi autovalmistajat veivät mukanaan myös pienempiä alihankkijoita, joille maksut voivat olla katastrofaaliset.

Yhdysvallat odottanee Japanilta tukea Kiinan taloudellista ja teknologista kehitystä hillitseville toimilleen.

- Jos Yhdysvallat pyytää tukea, Japanin pitää näyttää olevansa valmis antamaan sitä mutta samalla varoa suututtamasta Kiinaa. Minusta yksi syy (tasapainoilun tärkeydelle) on se, että Kiina ja Yhdysvallat voivat paikata välinsä nopeasti, ja silloin Japanin kaltaiset pienet maat voivat pudota kelkasta.

TOINEN Japanin taloudelle ja turvallisuudelle tärkeä kumppanimaa on ajautunut täydelliseen poliittiseen kaaokseen.

Etelä-Korean presidentti Yoon Suk-yeol pidätettiin kuulusteluja varten tammikuussa hänen joulukuisen, monien vallankaappausyritykseksi tulkitseman poikkeustilajulistuksensa vuoksi. Japanin ja Etelä-Korean suhteisiin perehtynyt Waseda-yliopiston professori Toyomi Asano sanoo STT:lle, että korealaiset valitsevat uuden presidentin todennäköisesti toukokuussa.

Vaalit voivat mutkistaa suhteita, sillä ennakkosuosikkina pidetään sekä Japaniin että Japanin ja Yhdysvaltain väliseen yhteistyöhön nuivasti suhtautuvaa oppositiojohtaja Lee Jae-myungia. Toisaalta Lee on tarjonnut Yoonin johtamille konservatiiveille mahdollisuuden koota rivinsä keskittymällä varmistelemaan puolueensa voittoa sen sijaan, että hän puolustaisi koko perustuslakijärjestelmää, arvioi Asano.

- Lee on yrittänyt vauhdittaa virkasyytettä varmistaakseen, että presidentinvaalit alkavat ennen kuin hänen omassa oikeudenkäynnissään annetaan päätös.

Japanin ja Etelä-Korean suhteet ovat viime aikoina parantuneet historiallisen huonolta tasolta vuonna 2022 presidentiksi valitun Yoonin aloitteesta ja Yhdysvaltain edellisen presidentin Joe Bidenin myötävaikutuksesta.

Asano pitää pääsyynä huolta turvallisuusympäristöstä, muun muassa Pohjois-Korean uhasta.

- Yhdysvallat tarvitsee Japania ja Etelä-Koreaa vastatakseen Kiinan nousuun, estääkseen puolijohde-, tekoäly- ja muun korkean teknologian keskittymisen Kiinaan, Asano sanoo.

Vaikka Yhdysvallat on yrittänyt luoda kestävät raamit suhteille, ne ovat parantuneet pääasiassa hallitustasolla, muistuttaa Asano. Yhteiskuntien välisen kanssakäymisen laajemmin kattava parantuminen vaatisi, että maat nostaisivat pöydälle eriävät historiantulkintansa, kuten Japanin kolonialismin aikana seksiorjuuteen pakotettujen satojen tuhansien korealaisnaisten kysymyksen.

STT / Aleksi Teivainen