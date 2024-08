Professori sanoo nyt suoraan: “Venkoiluahan tuo hallitukselta on”

STT pyysi kampanjaa koskevia materiaaleja valtioneuvoston kanslialta (VNK), mutta kanslia kieltäytyi luovuttamasta niitä.

VNK:n johtava asiantuntija Katriina Nousiainen kertoi STT:lle, että materiaaleja ei anneta ennen virallista lanseerausta, joka on 27. elokuuta.

Hän myös harmitteli, että tietoja kampanjasta on tullut julkisuuteen etuajassa. Suomen Kuvalehti uutisoi keskiviikkona nähneensä kampanjamateriaaleja etukäteen.

Myös STT on nähnyt materiaalit, jotka toimitettiin kesäkuussa pidettyyn verkkoseminaariin osallistuneille tahoille. Niistä selviää esimerkiksi, että kampanjan nimi on Me puhumme teoin. Sen verkkosivu kulkee nimellä Toimirasismiavastaan.fi.