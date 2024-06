PS ei selittele tappiotaan – Purra: “Ajatus siitä, että Euroopan unionista ei tule mitään hyvää tai mihinkään ei voi vaikuttaa, on erittäin ikävä”

Perussuomalaiset jäi eurovaaleissa noin 7,6 prosentin kannatukseen. Se ottaa takkiin edellisistä eurovaaleista noin 6 prosenttiyksikköä. Johannes Ijäs Demokraatti

Hämmentävää on, että Ylen gallup uumoili perussuomalaisille muutama päivä sitten peräti 16,5 prosentin kannatusta.

Perussuomalaisten puoluesihteeri Harri Vuorenpää toteaa, että gallup oli eri kuin tulos mutta häntä ei innosta keskittyä gallupien ruotimiseen tai lähteä lähettämään terveisiä niitä tekeville tutkimuslaitoksille.

Vuorenpää toteaa, ettei hänellä ole tällä hetkellä mitään suurempaa analyysia siitä, mikseivät perussuomalaisten kannattajat lähteneet uurnille.

– Meidän pitää nyt tätä tulosta miettiä ja ottaa se niin sanotusti nöyränä vastaan. Turha tässä on mitään lähteä selittelemään. Tämä on huono tulos ja sille ei tässä kohtaa enää mitään mahda. Me analysoimme tuloksen ja menemme tästä eteenpäin, Vuorenpää summaa.

Kun Vuorenpäältä kysyy, pitääkö perussuomalaisten miettiä suhtautumista EU:hun ja onko viesti tarpeeksi terävä, hän sanoo, että poliittisena puolueena perussuomalaiset menee politiikka edellä.

– Me teemme linjauksia ja ohjelmia sen mukaan, mikä on meidän mielestä järkevää ja viisasta. Vaaleissa niiden ajatusten kannatus mitataan. Se on se oikea järjestys ennemminkin kuin se, että mietitään, mille on kannatusta. Tuskinpa tätä lähdetään sen enempää muuttamaan.

Perussuomalaiset on ollut hallituksessa, jossa on tehty raskaita päätöksiä, leikattu. Tämäkin on saattanut vaikuttaa huonoon vaalimenestykseen.

– Niin kuin puheenjohtaja sanoi, toki kun olemme pakollisia leikkauksia tekevä valtiovarainministeripuolue. Kyllä se saattaa osaltaan siihen vaikuttaa, mutta ei sitä nyt tietysti senkään piikkiin kokonaan voi laittaa, Vuorenpää pohtii.

VUORENPÄÄ ei oikein osaa sanoa, mikä puolue hallitsi Suomessa eurovaalien agendaa.

– Minä sanoisin, että me olimme ihan mukana. Meillä oli hyvä kampanja, hyvät ehdokkaat ja hyvä ohjelma. Kyllä meillä siinä palaset kohdallaan oli, mutta kansa äänesti näin ja sillä mennään.

Vasemmistoliiton yllättävää menestystä Vuorenpää ei lähde myöskään analysoimaan.

– Onnittelen heitä, aivan upea tulos heille, hän toteaa.

Tulosten selvittyä ja ääntenlaskennan lähestyttyä valmista perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra totesi vaalivalvojaisissa pitämässään puheessa, että “ei sitä sovi peitellä, nyt tuli turpaan”.

– Mutta tästäkin me noustaan, hän valoi uskoa puolueen pettyneisiin kannattajiin.

Purra totesi, ettei ollut viitteitä siitä, että tulos olisi näin huono. Hän ei uskonut gallupien parhaimpiin lupauksiin muttei myöskään siihen, että tulos voisi pudota näin paljon.

PURRAN mielestä kaikki näytti hyvältä ja puolueella oli selkeä erottuva linja.

– Puheenjohtajakaan ei ole kai pahemmin mokaillut paneeleissa.

Purra totesi, että tulos on se mikä on ja se otetaan vastaan nöyrästi. Tulosten analyysi alkaa pian.

Purra pitää surullisena, että europarlamenttivaalit eivät saa nyt nähtyä enempää suomalaisia äänestämään.

Perussuomalaiset yritti korostaa vaalien tärkeyttä.

– Me tiedämme, että Suomessa yleisesti Euroopan parlamentin vaalit eivät kiinnosta äänestäjiä ja valitettavasti ne kiinnostavat perussuomalaisten kannattajia vielä poikkeuksellisen vähän. Ajatus siitä, että Euroopan unionista ei tule mitään hyvää tai mihinkään ei voi vaikuttaa, on erittäin ikävä ja väärä uskomus.

Purra muistutti, että Euroopan unioni käyttää koko ajan enemmän valtaa kaikkien asioihin. Vaikka se on kaukaista päätöksentekoa monille, se on erittäin oleellista.

VASEMMISTOLIITON huimaa nousua Purra sanoi pitävänsä merkittävänä tuloksena.

Se kertoo Purran mielestä paitsi suositusta puheenjohtajasta (Li Andersson), mutta siinä on myös vastausta oikeistohallituksen politiikkaan.

– Toisaalta perinteinen EU-suosikki kokoomus on myös saamassa edelleen lisää paikkoja, mutta perussuomalaisten osalta tulos on heikko ja sitä ei kannata sen enempää selitellä.

– Taannoin tässä maassa puhuttiin siitä tässä puolueessa, että “Missä EU, siellä ongelma”. Vaikka yleisesti ottaen olemme EU-kriittinen puolue ja se on tänä päivänä entistäkin oleellisempaa ja tärkeämpää, niin meidän pitää pystyä parempaan, tarjoamaan vaihtoehtoja ja kertomaan ihmisille, että asioihin voi vaikuttaa, siellä kyetään neuvottelemaan ja ennen kaikkea kyetään ennakkovaikuttamaan.

Purra antoi ymmärtää, että Suomi ennakkovaikuttaa voimakkaasti tällä hetkellä esimerkiksi EU:n turvapaikkapolitiikassa Ruanda-malliin liittyen perussuomalaisen sisäministerin johdolla.

Perussuomalaiset sai yhden mepin, kansanedustaja Sebastian Tynkkysen.

– Harteillasi on nyt aika paljon, koska joudut kantamaan kaikkea perussuomalaisuutta yksin siellä pimeyden linnakkeessa, Purra totesi Tynkkyselle.

Purra uskoo, että Tynkkysen viestintäkyvyillä ja somettamisella EU:sta europarlamentin työstä puhutaan tulevina vuosina entistä enemmän kuin aiemmin.

– Tämä on kyllä hyväksi myös tälle koko puolueelle.