PS ja KD suivaantuivat äänestyspäätökseen YK:ssa – Orpolta kuitti: “Tämä on ulkopoliittisen johdon linjaama”

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) uskoo, että hallituksen erimielisyydet ulkopolitiikasta ratkeavat.

Hän kommentoi asiaa toimittajille Kesärannassa torstaina.

– Kunhan nyt kaikki palaavat kotiin maailmalta ja päästään puhumaan asioista nenäkkäin, luulen, että asiat ratkeavat. Ja tiedän.

Viime päivinä Suomen ulkopolitiikka on aiheuttanut erimielisyyttä hallituksen sisällä kahdessa tapauksessa. Niistä ensimmäinen on ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavion (ps.) kesäkuinen päätös, jonka myötä Suomi ei osallistunut Ukrainan jälleenrakentamiseen liittyvään tasa-arvoliittoumaan.

Tällä viikolla puolestaan kristillisdemokraattien ja perussuomalaisten piirissä on oltu tyytymättömiä Suomen äänestyspäätökseen YK:ssa. Suomi äänesti julkilausuman puolesta, jossa Israelin siirtokunnat miehitetyillä palestiinalaisalueilla todetaan laittomiksi.

- Voi olla, että erilaisia painotuksia on, mutta tämä on ulkopoliittisen johdon linjaama ja mielestäni Suomen Lähi-itä-politiikan ja miksei myös YK-politiikan mukainen linjaus, Orpo kommentoi.

PÄÄMINISTERI korosti, että Suomi tukee kahden valtion mallia eikä ole Israelin tai Palestiinan puolella. Orpon mukaan äänestyspäätös käytiin läpi ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokunnassa.

- Ennen kaikkea se peruste, jolla asia on linjattu, on se, että me noudatamme ja kunnioitamme kansainvälisten tuomioistuinten päätöksiä. Se on meidän pienen maan etu.

Tiistaina kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah sanoi Helsingin Sanomille toivovansa hallitukselle pelisääntökeskustelua ministereiden päätösvallasta. Orpon mukaan ajankohtaisia asioita käydään hallituksen piirissä läpi normaaliin tapaan, kunhan ministerit palaavat Suomeen.

Esimerkiksi Tavio ja ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) ovat olleet tällä viikolla Yhdysvaltojen New Yorkissa YK:n yleiskokouksessa.