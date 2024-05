PS-kansanedustaja ei vahvista, ottaisiko meppipaikan vastaan, jos tulisi valituksi

Helsingin Sanomat kysyi hiljattain kaikilta 31:ltä eurovaaleissa ehdokkaana olevalta kansanedustajalta, ottaisivatko he paikkansa vastaan, jos heidät valittaisiin mepiksi. Johannes Ijäs Demokraatti

Miltei kaikki kertoivat, että ottaisivat. Poikkeus oli kuitenkin SDP:n kansanedustaja Kimmo Kiljunen, joka muotoili haluavansa tehdä päätöksensä vasta vaalien jälkeen.

– Eihän tässä ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin olla ehdokkaana ja katsoa miten kansan ääni puhuu, ja sitten tehdään johtopäätökset vaalien jälkeen. Sitten nähdään, mikä tilanne on, Kiljunen kertoi lehdelle.

Helsingin Sanomat ei tavoittanut perussuomalaisten kansanedustaehdokasta Sara Seppästä vastaamaan kysymykseen.

Demokraatti selvitti Seppäsen kannan. Seppänen vastasi tänään eduskunnassa kysymykseen, ottaisiko hän europarlamentissa paikan vastaan, jos hän tulisi valituksi.

– Minun tavoite on nyt se, että jokainen suomalainen kiinnostuisi EU-vaaleista ja lähtisi äänestämään. Ne ovat niin tärkeät vaalit ja meillä on niin alhainen äänestysprosentti. Se on huolestuttava asia ihan kaiken kaikkiaan, että miten saadaan suomalaiset kiinnostumaan EU-vaaleista. Omalta osaltani haluan olla vaikuttamassa tähän, kerätä mahdollisimman paljon ääniä perussuomalaiselle listalle ja nostaa esille EU:hun liittyviä kysymyksiä. Se, että olinpa täällä eduskunnassa tai EU-parlamentissa, minulla suomalaiset on aina ykkönen. Mutta siinä vaiheessa, jos tulisin valituksi, pitäisi tosi tarkkaan miettiä, että mikä minun ratkaisu olisi, Seppänen vastaa.

Et pysty sitä varmuudella sanomaan?

– Minä miettisin sitten sen Suomen ja Lapin kannalta, mikä olisi paras ratkaisu, Lapin vaalipiirin kansanedustaja sanoo.

Seppänen ei ota enää siihen kantaa, mihin suuntaan hän on tällä hetkellä kallellaan.

“Siinä vaiheessa, jos tulisin valituksi, pitäisi tosi tarkkaan miettiä, että mikä minun ratkaisu olisi.”

Käytännössä hänen vastauksensa vaikuttaa olevan pitkälti samantyylinen kuin Kiljusella eli hän ei lyö kantaansa lukkoon.

SEPPÄNEN sanoo ympäristövaliokunnassa huomanneensa, että iso osa lainsäädännöstä tulee EU:sta.

– Me tarvitsemme sinne nyt 15 meppiä, jotka tekevät hartiavoimin töitä Suomen eteen, suomalaisten asioiden eteen.

Sara Seppäsen huhtikuun 30. päivän Facebook-päivityksestä (lue päivitys jutun alta) voi kenties herätä pohdintaa, ettei hän ehkä ottaisi meppipaikkaa vastaan. Tämä ei ole ollut Seppäsen mukaan tarkoitus, vaan päivitys oli omaa pohdintaa siitä, että niin eduskunta kuin EU ovat tärkeitä vaikuttamisen paikkoja.

Päivityksessään Seppänen toisaalta sanoi, että haluaa osaltaan olla vaikuttamassa EU:n politiikkaan ja tekemässä parasta mahdollista tulosta perussuomalaisille, mutta pohti myös avoimesti eurovaaleihin lähtemisen vaikeutta. “Olen kokenut, että paikkani on vahvasti eduskunnassa”, hän muun muassa lausui.

Demokraatti kysyi Seppäseltä vielä äänestäjien kuluttajansuojan kannalta tarkennusta siihen, ottaisiko hän meppipaikan vastaan jos sen saisi. Hän ei kuitenkaan halunnut enempää näkemystään tarkentaa.

– Se on tällä hetkellä se tilanne näin, Seppänen sanoo aiempiin vastauksiinsa viitaten.