PTT: Metsäteollisuutta jarruttavat maailmanmarkkioiden epävarmuus ja heikko talouskasvu

Epävarmuus maailmanmarkkinoilla ja heiveröinen talouskasvu jarruttavat Suomen metsäteollisuutta lähivuosina, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT metsäalan ennusteessaan.

Tänä vuonna Suomen metsäteollisuuden viennin arvo kasvaa kaksi prosenttia. Paperia lukuun ottamatta nousua on kaikissa päätuotteissa.

Paras veto on sahatavaralla, mutta kasvu hidastuu viime vuoden kasvuun verrattuna.

- Sahatavaran markkinoihin voivat vaikuttaa Kanadan ponnistelut kasvattaa vientiään Yhdysvaltain ulkopuolelle, sanoo metsäekonomisti Matti Valonen tiedotteessa.

Tämä lisäisi kilpailua Suomelle tärkeillä markkina-alueilla, mutta vaikutukset koettaisiin vasta ensi vuonna.

KARTONKIEN kysyntä pysyy vaisuna, ja ylikapasiteetti kiusaa kaikilla markkina-alueilla. Tarjonnan hillitsemiseksi suomalaisilla kartonkitehtailla tullaan turvautumaan tänäkin vuonna lomautuksiin, PTT arvioi.

Ensi vuonna sekä kartongin tuotanto että vienti hieman piristyvät, jos talouskasvu maailmalla viriää.

Myös papereissa on edelleen ylikapasiteettia, koska graafisten papereiden kysyntä laski viime vuonna Euroopassa lähes kymmenyksellä.

Kysynnän laskun vuoksi tuottajat varautuvat uudelleenjärjestelyihin. UPM ja Sappi tekivät aiemmin aiesopimuksen paino- ja kirjoituspapereiden tuotannon eriyttämisestä yhteisyritykseen.

Ensi vuonna papereiden tuotanto ja vienti pysyvät tämän vuoden tasolla, koska Euroopan ja Yhdysvaltojen orastava talouskasvu ei kata graafisten papereiden kulutuksen trendinomaista laskua.

PTT ennakoi puumarkkinoiden alkavan virkistyä tämän vuoden aikana.

- Taustalla on puuvarastojen pieneneminen viime vuonna, kun puun käyttö kasvoi selvästi, vaikka korjuumäärä ja etenkin puukaupat vähenivät, sanoo metsäekonomisti Olli Korhonen tiedotteessa.

Puukauppa käynnistyi viime vuonna vilkkaana, mutta kysyntä hiljeni vuoden loppua kohden, jolloin kauppoja solmittiin poikkeuksellisen vähän. Myös tämän vuoden alussa puukauppoja on tehty viime vuosiin verrattuna selvästi keskimääräistä vähemmän, vaikka pientä elpymistä on ollut havaittavissa kuusivaltaisilla uudistusleimikoilla, paikoin joulukuun lopussa riehuneen Hannes-myrskyn vauhdittamana.

Metsäteollisuuden puunkäyttö kasvoi viime vuonna arviolta viidellä prosentilla, mihin vaikutti erityisesti sahatavaran tuotannon ja viennin reipas nousu. Tänä vuonna puun käyttömäärä nousee huomattavasti maltillisemmin, noin yhdellä prosentilla.

Tänä vuonna hakkuumäärien odotetaan nousevan parilla prosentilla ja ensi vuonna noin prosentin verran.