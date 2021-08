Puhe tieteen rahoituksesta leimahti hallituspuolueiden sisällä – näin ministerit ottavat kantaa

Tieteen rahoitus puhuttaa lähestyvän budjettiriihen alla. Hallitus sopi kehysriihessä, että rahoitusta leikataan vuodesta 2023 eteenpäin 35 miljoonaa ­euroa vuodessa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Suomen Akatemia herätti vilkasta keskustelua kommentoidessaan tiedotteellaan tieteen rahoitusta myös ensi vuoden eli vuoden 2022 osalta: ”Valtiovarainministeriön tänään (13.8.) julkistaman budjettiehdotuksen mukaan Suomen Akatemian kautta kanavoitava tutkimusrahoitus pienenee vuonna 2022 noin 40 miljoonalla eurolla kuluvaan vuoteen verrattuna. Leikkauksen taustalla on rahapelituottojen alenemisen kompensaatioon liittyvät vielä ratkaisemattomat kysymykset. Tätä ennen kevään kehysriihen yhteydessä valtioneuvosto päätti 35 miljoonan euron leikkauksesta Akatemian kautta jaettavaan tutkimusrahoitukseen vuodesta 2023 alkaen.”

Suomen Akatemian mukaan VM:n budjettiehdotuksessa Akatemian vuoden 2022 valtuus on 310 miljoonaa euroa eli 40 miljoonaa pienempi kuin kuluvana vuonna. Mikäli otetaan huomioon tälle vuodelle suunnattu kertaluonteinen lisärahoitus ilmastonmuutoksen tutkimukseen, valtuus vähenisi 50 miljoonaa euroa.

Tiede- ja kultuuriministeri Antti Kurvista (kesk.) haastatellut STT kirjoittaa, että hallitus ei halunnut kohdentaa säästöjä isoihin kokonaisuuksiin kuten valtionosuuksiin tai asumistukimenoihin.

– Itse olen ihmetellyt sitä, että isoihin momentteihin ei haluttu kajota vaan valittiin tällainen pienempi, pistemäinen säästö, mutta se on se valinta, jonka kaikki puolueenjohtajat tekivät, Kurvinen sanoo lehdelle vuoden 2023 tieteen rahoitusta kommentoiden.

Tuore ministeri toteaa kuitenkin, että on hänen velvollisuutensa hoitaa loppuun jo aiemmin sovitut päätökset.

– Olen sellaisella pohjalaisella, stoalaisella tyyneydellä ottanut sen vastaan. Sinänsä, jos puolueiden puheenjohtajat päättävät etsiä muita säästökohteita, se sopii minulle tiedeministerinä vallan mainiosti, hän jatkaa Helsingin Sanomissa.

– Puoliväliriihen päätös ennen virkaani tuloa on tosiasia. On huomattava myös, että yliopistojen ja Suomen Akatemiankin rahoitus on lisääntynyt paljon tällä kaudella. Kokonaisuutta ei saisi aivan täysin unohtaa, Kurvinen puolestaan sanoo Twitter-keskustelussa, jossa häntä myös vaaditaan puolustamaan ärhäkämmin rahoitusta.

– Jotta totuus ei aivan unohtuisi: tämä hallitus on satsannut erittäin paljon tieteeseen ja korkeakoulutukseen. Esim. viime vuonna Suomen Akatemian valtuus +90 miljoonaa, hän tviittaa toisessa yhteydessä.

Myös vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo tarttuu myös keskusteluun blogissaan. Hän ottaa kantaa tieteen tämän vuoden rahoitukseen, joka siis uhkaa vähetä Veikkaus-tuottojen vähenemisen vuoksi.

– Tutkimuksen rahoitus on tällä hallituskaudella kehittynyt myönteiseen suuntaan, pelkästään vuodesta 2019 vuoteen 2021 korkeakoulutuksen ja tutkimuksen rahoitustaso nousi 300 miljoonalla eurolla. Synkkiä pilviä on kuitenkin taivaalla, sillä rahapelituottojen vähenemisestä johtuvat leikkaukset ovat viemässä kehitystä väärään suuntaan. Meillä ei ole varaa pudottaa tutkimusrahoitusta vaan päinvastoin, tutkittuun tietoon pitäisi nyt satsata enemmän kuin koskaan. Tavoitteenani on, että hallituksen budjettiriihessä Suomen Akatemian myöntövaltuudet saadaan palautettua kuluvan vuoden tasolle, mikä tarkoittaa niihin noin 40 miljoonan euron lisäystä, hän kirjoittaa.

Hallitus sopi budjettiriihessä, että veikkausvoittorahojen laskua kompensoidaan muttei täysimääräisesti.

– Veikkausvoittovarojen pienenemisen takia esitettyä 40 milj. euron leikkausta Suomen Akatemian kautta jaettavaan tutkimusrahoitukseen ei voi hyväksyä. Tiede ei synny tyhjästä. Se syntyy tekemällä & sitä tukemalla. Tieteen rahoitusta pitää nostaa, ei laskea, Ohisalo kirjoittaa jakaessaan blogiaan Twitterissä.

Keskusteluun on osallistunut tänään myös opetusministeri Li Andersson.

– Andersson perää koko hallitukselta määrätietoista tiedemyönteistä linjaa. Nykyhallitus on onnistunut kääntämään edellisten hallitusten leikkauspolitiikan tiede- ja koulutusinvestoinneiksi. Linjasta ei ole varaa lipsua myöskään loppuhallituskauden aikana, hän kirjoittaa (vas.) Twitterissä jakaen parin päivän takaista tiedotettaan.

Anderssonin tiedotteessa sanotaan, että veikkausvoittovarojen hupeneminen uhkaa tällä erää aiheuttaa kahdeksan miljoonan euron loven tieteen rahoitukseen ensi vuodelle.

– Käytännössä rahoituksen alenema kohdistuisi Suomen Akatemian budjettiin ja kerrannaisvaikutusten vuoksi akatemian myöntövaltuudet madaltuisivat useamman kymmenen miljoonan euron verran, hän kirjoittaa ja sanoo vaativansa tämän vajeen perumista.