Puhemies Matti Vanhanen maalautti Nato-numerot muotokuvaansa

Muotokuvassa Vanhanen seisoo eduskunnan istuntosalissa puhemiehen korokkeella. Hänen kädessään on paperi, josta erottuvat numerot 188-8.

Vanhasen mukaan numerosarja viittaa Suomen Nato-jäsenyydestä eduskunnassa järjestetyn äänestyksen äänestyslukuihin. Kyseinen äänestys oli Vanhasen mukaan yksi merkittävimmistä äänestyksistä hänen puhemieskaudellaan.

Äänestysluvut kirjattiin maalaukseen Vanhasen toiveesta.

- Siinä vaiheessa, kun hän (maalari Neva) alkoi maalata kädessäni ollutta paperia, sanoin, että siihen voitaisiin kirjoittaa nämä äänestysnumerot, Vanhanen kertoi STT:lle.

Nato-äänestyksen ohella toinen merkittävä asia Vanhasen puhemieskaudella oli koronapandemia.

- Sanoin kuitenkin, että en halua maskia naamalleni muotokuvaan, Vanhanen vitsailee.

Vanhanen on tyytyväinen maalausprosessin lopputulokseen. Hän kertoo olleensa noin vuoden mittaisen maalausprosessin aikana Nevan mallina yhteensä noin 30 tunnin ajan.

- Olen iloinen, että sain nähdä, miten tällainen perinteinen muotokuvamaalaus tapahtuu, Vanhanen sanoo.

Toivon, että eduskunta jatkaa muotokuvaperinnettään.

VANHASEN mukaan Neva päätyi sijoittamaan hänet maalauksessa eduskunnan istuntosaliin, koska aiemmissa muotokuvissa ei juuri istuntosalimiljöötä näy. Maalausta ei Vanhasen mukaan kuitenkaan maalattu istuntosalissa, vaan tausta perustuu Nevan ottamiin valokuviin.

- Toivon, että eduskunta jatkaa muotokuvaperinnettään jatkossakin. Se on pitkä, jo 1800-luvulla alkanut traditio ja arvokas instituutio itsessään, Vanhanen sanoo.

- Muotokuvamaalaus on jäänyt huomattavan kapealle huomiolle verrattuna takavuosikymmeniin. Monet yritykset, laitokset ja virastot ovat vähitellen luopuneet muotokuvien teettämisestä, mikä on omalla tavallaan sääli. Muotokuvamaalaus on yksi taiteen arvostetuista lajeista, Vanhanen pohtii.

Eduskunta teettää perinteisesti entisistä puhemiehistä muotokuvan. Vanhanen toimi eduskunnan puhemiehenä 2019-2020 sekä 2022-2023. Kansanedustajana Vanhanen on toiminut vuosina 1991-2010 sekä 2015-2023. Hän on toiminut myös pääministerinä vuosina 2003-2007 ja 2007-2010, puolustusministerinä vuonna 2003 ja valtiovarainministerinä vuosina 2020-2021. Vanhanen edusti Uudenmaan vaalipiiriä.

Vuonna 1974 syntynyt Jan Neva on valmistunut kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta vuonna 2000. Lisäksi Neva on opiskellut klassista maalausta Repin-instituutissa Pietarissa Venäjällä. Virallisiin tilausmuotokuviin erikoistunut Neva on vuosien varrella maalannut muotokuvia useista suomalaisista vaikuttajista.

