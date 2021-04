”Puhukaa palkasta arkisesti” – ammattiliitto kehottaa nostamaan kissan pöydälle työpaikan kahvihuoneessa

Tekniikan akateemiset TEKin jäsenistä 39 prosenttia on tyytymätön työpaikkansa palkka-avoimuuteen, järjestön työmarkkinatutkimuksesta selviää. DEMOKRAATTI Demokraatti

Vajaa kolmannes ei osaa sanoa, onko tyytyväinen tilanteeseen vai ei.

– Palkka-avoimuudessa on paljon parannettavaa erityisesti yksityisen sektorin työpaikoilla. Työnantajalle palkkapolitiikka ja palkkojen määräytyminen on selvää, mutta sen pitäisi olla sitä myös työntekijöille.

Työntekijöillä pitää olla oikeus tietää palkkauksensa perusteet ja miten he voivat vaikuttaa palkkaansa, TEKin työmarkkinajohtaja Teemu Hankamäki toteaa tiedotteessa.

– Kissa pitäisi nostaa monessa kahvihuoneessa pöydälle. Palkka-avoimuus on myös tehokas ja käytännössä ainoa tapa paljastaa perusteettomat palkkaerot ja mahdollinen syrjintä.

Palkka on monissa työpaikoissa edelleen tabu eli aihe, jota vältellään. TEKin työmarkkinatutkimuksen mukaan jäsenistöstä 62 prosentin työpaikalla ei puhuta lainkaan omasta palkasta työkavereiden kanssa.

Palkasta keskustellaan laiskasti jopa esihenkilön kanssa: 26 prosenttia vastaajista kertoi, ettei keskustele koskaan palkastaan pomonsa kanssa.

– Vaikenemisen kulttuuri ei toimi. Omasta palkasta saa ja kannattaa kertoa. Työpaikkatasolla palkka-avoimuus sataa sekä työntekijän että työnantajan laariin, TEKin työelämäasiantuntija Sirkku Pohja korostaa.

Palkka-avoimuus myös purkaa työkavereiden välistä kateutta.

TEK kannattaa palkka-avoimuutta, koska se kitkee syrjintää ja selittämättömiä palkkaeroja. Palkka-avoimuus myös purkaa työkavereiden välistä kateutta. Kun kaikille on selvää, mistä oma ja työkaverin palkka muodostuvat, ja kun palkan perustelut ovat kunnossa, kateudelle ei ole Pohjan mukaan sijaa.

– Puhukaa palkasta arkisesti. Euroista puhuminen tuo palkkaerot esille paremmin, kuin yleisen tason keskustelu. Numerot herättelevät ihmiset tarkastelemaan oman palkan kehitystä tai kehittymättömyyttä.

Palkka-avoimuus on työnantajalle konkreettinen keino edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, TEK muistuttaa. Avoin palkkapolitiikka on työnantajalle myös keino osoittaa sosiaalista yritysvastuuta osakkeenomistajille ja yhteistyökumppaneille, sekä motivoida työntekijöitä, kun he tietävät, miten oman palkan saa nousuun.

Palkkojen julkisuus, eli se että kaikki tietävät työpaikalla toistensa palkat, on vain yksi palkka-avoimuuden muoto. Palkat voivat olla julkisia henkilötason lisäksi esimerkiksi tehtäväkohtaisesti keskiarvona tai palkkahaitarina.

TEKin mielestä tärkeintä on, että palkan perustelut ovat kaikkien tiedossa ja kestävät lähemmänkin tarkastelun. Työmarkkinatutkimuksen mukaan TEKin jäsenet haluavat, että TEK tutkii palkkoja ja edistää palkka-avoimuutta lainsäädännön kautta.

TEKin työmarkkinatutkimuksen tiedonkeruu tehtiin loka-marraskuussa 2020. Vastaajia oli kaikkiaan 9 449, joista kokopäivätyössä 8 356.

75 000 jäsenellään TEK on Akavan toiseksi suurin jäsenliitto ja Suomen kahdeksanneksi suurin ammattiliitto.