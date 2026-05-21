Puoluekokouksessa päätetään politiikan tulevista suuntaviivoista

Tulevana kesäisenä viikonloppuna voi Tampereella nähdä monet tutut demarikasvot, kun SDP:n ylin päätöselin puoluekokous kokoontuu päättämään suuntaviivoista seuraaville vuosille. Kim Berg SDP:n kansanedustaja, Vaasa

Puoluekokous on tärkeä myös siksi, että siellä päätetään myös tulevista suuntaviivoistamme vaaleihin, joihin on enää vain alle vuosi aikaa.

Edeltävän puoluekokouksen alla yhteiskuntamme tilanne oli toisenlainen, mutta osasimme jo pelätä, mihin suuntaan Suomi kehittyisi seuraavien vuosien aikana.

Orpon hallitusohjelman kirjaukset sosiaali- ja terveydenhuollon leikkauksista ja työntekijöiden aseman heikentämisestä olivat jo tiedossa, mutta eivät vielä siinä vaiheessa toteutuneet.

Porvarihallituksen aiheuttama tuho on kuitenkin ollut vielä pahempi kuin silloin osasikaan arvata. Hallituksen päätavoitteet eivät ole toteutuneet. Velkaantuminen ei ole taittunut.

Hallituksen toimet ovat viivyttäneet Suomen kasvun käynnistymistä, vaikka sitä nähdään muualla Euroopassa. 100 000 uuden työpaikan sijasta tuli 100 000 uutta työtöntä.

SUOMEN työllisyyskehitys on ollut Euroopan huonointa, vaikka hallituksen lukemattomia työntekijöiden asemaa heikentäneitä toimia ja sosiaaliturvaleikkauksia on perusteltu juuri työllistymisen parantamisella ja uusien työpaikkojen syntymisellä.

Niitä ne eivät kuitenkaan ole tehneet, vaan ne ovat vieneet Suomea pois pohjoismaiselta linjalta, jossa työelämän tasapainoa ja yhteiskunnan tiheää turvaverkkoa on pidetty äärettömän tärkeinä.

Orpon hallituskaudella on murennettu suomalaisten luottamusta julkiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Muun muassa pidemmät hoitoon pääsyn määräajat, hoitajien määrän vähentäminen vanhustenhoidossa ja korkeammat asiakasmaksut on tehty Orpon hallituksen päätöksillä.

Samaan aikaan yksityistä terveydenhuoltoa on vahvistettu kerta toisensa jälkeen, vaikka edeltävien, kokeiluina markkinoitujen päätösten tulokset eivät ole puhuneet tällaisten mallien jatkamisen puolesta.

Orpon hallituksen tulokset tietäen tulevan puoluekokouksen linjaukset ovat erittäin tärkeitä, sillä ne osoittavat, miten luottamus yhteiskuntaan saadaan palautettua ja hyvinvointivaltio pelastettua. Nähdään Tampereella!

